Герасим Заков: Живко Желев е кукла на конци, даже смените не ги прави той

Бившият спортен директор на Беласица (Петрич) и двукратен шампион с ЦСКА Герасим Заков говори откровено за проблемите в петричкия клуб и за трудностите, с които се е сблъскал по време на престоя си там. В "Интервюто на Sportal.bg" той разкри, че вътрешни влияния и натиск „от сянка“ са попречили на развитието на отбора и са довели до дестабилизация както в ръководството, така и в спортно-техническата част.

„Много хора не искаха Беласица да просперира и сложиха прът в колелото. Едни и същи хора управляват отбора от 10 години и го държат в една мъртва хватка. Мислех за efbet Лига като ръководител. Сметнах бюджета, разговарях с г-н Манолов от Царско село за осветлението, но постоянно имаше някакви малки неща и спънки, които тежаха и на футболистите, и на треньора. Все нещо и някой ни дърпаше надолу.“

Според него бившият треньор Даниел Моралес е поел тима в труден момент, но след добър първи сезон натискът отвън е започнал да влияе негативно.

„Моралес дойде в тежък момент. Нави се и направихме добра сплав. През следващия сезон обаче си повлия негативизмът. Когато бяхме горе в класирането, хората около кмета, които стоят в сянка, демотивираха отбора целенасочено. Казаха, че Моралес бил говорил нещо против него, което са пълни глупости. Освободихме още няколко човека пак под давлението на тези съветници. Те искат да са директори, треньори, мениджъри, но отстрани – така, че никой да не поема отговорност. Това повлия много, защото футболистите усещат. До един момент кметът ме слушаше, но после станах неудобен“

Бившият нападател коментира и настоящия треньор на Беласица Живко Желев, като изрази сериозни съмнения относно неговата реална роля в клуба.

За Живко Желев какво да ти кажа... Даже не съм сигурен, че той е старши треньор. Той е кукла на конци. Не знам дали и смените, които прави, са негови решения. Очаквах по-мъжкарски да се държи. Имаше един нигериец, който нямаше качества и го отстраних. Сега пак е в отбора. Ако Живко Желев ми каже, че лично той го е одобрил – направо да си хвърля дипломата. Затова се съмнявам, че той има думата за състава и всичко около него останало. Хората, които не обичат да седят на светло сега го използват него като кукла на конци.“

Изявлението на Заков хвърля светлина върху дългогодишни вътрешни проблеми в Беласица, свързани с управлението и намесата на външни фактори. По думите му, докато тези зависимости не бъдат прекъснати, развитието на клуба ще остане възпрепятствано.