Бивш шеф на Беласица с атака по Живко Желев: Не съм разгадал към кой вид предатели спада

Бившият спортно-технически директор на Беласица Герасим Заков излезе с публикация в социалната мрежа. Някогашният нападател на ЦСКА, Берое и Локомотив (Пловдив) направи анализ на отбора на "комитите" и атакува наставника Живко Желев.

Публикуваме написаното от Герасим Заков без редакторска намеса:



"Чета някакви изказвания на треньора на Беласица, че селекцията на отбора нямала баланс.Много ми е чудно, как като дойде имаше баланс и не искаше никакви попълнения и изведнъж като натрупа 4 загуби от 6 мача и почна с оправданията.

Човек, който имаше едно единствено условие-помощник-треньора Ивелин Петков да бъде част от щаба му, защото били работили 2 год, заедно в Ловеч.Същия този, на който след две седмици му би шута.Същия този треньор казваше за липсата на Чавдар Ивайлов, че не е голяма загуба, че не е вече в Беласица, а преди това работеше с него в Етър.



Същия треньор, който явно има шесто чувство, защото преди да са стартирани някакви преговори с него, вече събираше информация за Беласица, защото явно е знаел по-рано, че той ще бъде назначен начело.Същото шесто чувство се появява отново преди да бъда махнат от клуба.Същия треньор е търсил помощници за щаба си, но е получил доста откази, явно човешките му качества са известни.Може би е предвиждал загубата от Хебър и моето отстраняване или по-скоро се е надявал на такава, след като вече щаба му е бил сформиран.Абсолютно примирено поведение и неадекватни смени, пускайки наш атакуващ юноша на поста ляв бек, когато трябва да атакуваме.

Същия, който до ден днешен, не ми е звъннал и един телефон, а правеше няколко срещи зад гърба ми с кмета.

Та същия треньор загуби с 3:0 от детската градина на предпоследния Етър.Явно след него, те започнаха да се съвземат. Странно, там не съм чул Иван Иванов да се е оплакал от селекцията, въпреки, че пейката му е съставена от момчета на по 18 г.

Та треньора на Беласица успя да натрупа 4 загуби и да отпадне от третодивизионен отбор за купата с абсолютно същия отбор, който миналата година се бореше за 4-5 място и играеше футбол, а не това опълчение сега.Да няма го Чавдар Ивайлов, което не е голяма загуба-изречено от неговата уста.Големия липсващ е Мартин Русков, но това е шанс за другите да се докажат.Когато му бяха предложени освободените вече от Хебър-Каракашев и Работов, той не хареса нито един от двамата и каза, че имаме достатъчно хора и няма нужда да привличаме никой.

Да внеса яснота малко, за който не е в час:

Двама вратари-единия квота юноша

Десен бек:Карачоров и Яръмов(квота юноша)

Ляв-Шамкалов и Хр.Петров

Центр. защитници: Костов, Гамаков, Джаич, който се отказа преди два кръга от футбола и заради “мъжката” дума на старши треньора да играе и едно място да наложим наш юноша.

Дефанзивни халфове: Тодорски(квота юноша) Марчев, Винисиус и едно място да налагаме юноша

Десния фланг: Смилков, Пасос

Ляво: Д.Иванов, Божинов, Филчев (квота юноша)

Номер 10: Сантана, Гущеров и Митко Василев (квота юноша, който може да играе и на други позиции)

Центр, нападател:Ирфан Садик,Константин Йорданов(квота юноша) и Янев

На всяка позиция има по двама равностойни играчи, във всяка линия има юноша, 95%същите футболисти, които миналия сезон спечелиха 56 точки. Единственото условие поставяно на треньорите е да налагат по един-двама юноши в отбора на година.Ако си мисли, че тук ще му се прави селекция като за ЦСКА, не е познал, а и никой не го е карал насила да идва.Щом си се съгласил, работиш с тези футболисти.

Харесвам предателите, когато играят в реалити шоута по телевизията, но в реалния живот Предателите не ги харесвам.За мен има два вида предатели-Този, който знае, че е предател и с действията ясно показва това.

Втория е човек, който знае, че е предател, но с действията си се опитва да заблуди другите хора, че не е.Все още си признавам, че Живко Желев, не съм разгадал към кой от двата вида спада.

Дано да бие Марек в събота, че тогава няма да минат оправданията за селекция, слънце и вятър.

Лошо, че посредствеността и лицемерието се настаниха трайно в съблекалнята на отбора…".