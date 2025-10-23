Популярни
Осветиха новите съблекални на Беласица

  • 23 окт 2025 | 20:38
Осветиха новите съблекални на Беласица

Напълно обновени са съблекалнята, помощните и санитарните помещения на стадион "Цар Самуил". Община Петрич осигури нужните материали и обзавеждане, а ремонтът извършиха фенове на отбора с доброволен труд .Включиха се на по-късен етап и част от футболистите на Беласица. Променена е и визията на фасадата на сградата, непосредствено при входа за съблекалните.

На освещаването на новата придобивка присъства и кметът Димитър Бръчков. "Важното е, не говоря само за финансова подкрепа от Община Петрич, че тези съблекални са направени с труд на доброволци – фенове на отбора, които са отделили от личното си време. Когато има доброволци, които допринасят за развитието на базата на ЦАРЯ, означава, че са вложили сърце в името на каузата Това е най-важното. Щом феновете могат да отделят време и сърце за отбора, реципрочно можете и всички вие. Тук се разчита да играете със сърце и да защитавате достойно историята на този клуб. Пожелавам нова енергия и да се поздравим с победа“ – каза кметът.

Иконом Павел Милушев освети обновените помещения на ОФК „Беласица“

