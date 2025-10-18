Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беласица
  3. Беласица привлече бивш халф на Хебър и Локо (Пд), представи и нови треньори

Беласица привлече бивш халф на Хебър и Локо (Пд), представи и нови треньори

  • 18 окт 2025 | 13:06
  • 346
  • 0
Беласица привлече бивш халф на Хебър и Локо (Пд), представи и нови треньори

Бела се подсили с нов играч в редиците си – Георги Каракашев, който вече е в групата за днешния мач. Централният полузащитник за последно защитаваше цветовете на Хебър (Пазарджик), а в професионалната си визитка има участия и за отборите на Локомотив (Пловдив) и Пирин (Разлог).

С неговото привличане отборът цели да засили средната линия и да внесе повече стабилност и опит в играта. Паралелно с това, старши треньорът Живко Желев сформира нов треньорски щаб. За негов асистент е привлечен Ангел Павлов, работил редом с Любослав Пенев в Локомотив (Пловдив), Антон Велков в Локомотив (София) и Мартин Ковачев в Дунав.

Освен ролята си на помощник, Павлов ще отговаря и за кондиционната подготовка на отбора. Грижата за вратарите е поверена на Евгени Русев, който има опит в щабовете на Димитър Димитров-Херо в Спартак (Варна) и на Георги Чиликов в Спортист (Своге). Русев вече познава методите на Желев, с когото е работил и в „Созопол“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

  • 18 окт 2025 | 10:02
  • 9000
  • 22
Втора лига се завръща с нова порция мачове

Втора лига се завръща с нова порция мачове

  • 18 окт 2025 | 09:47
  • 3631
  • 0
Валентин Захариев: Вуцов е перде и "опериран" от такива проблеми, спаси ни от разгром срещу Испания

Валентин Захариев: Вуцов е перде и "опериран" от такива проблеми, спаси ни от разгром срещу Испания

  • 18 окт 2025 | 09:37
  • 3638
  • 3
ЦСКА излиза с черни ленти срещу Добруджа

ЦСКА излиза с черни ленти срещу Добруджа

  • 18 окт 2025 | 09:22
  • 2129
  • 3
За първи път от 10 години насам наставник на Левски подписва нов договор

За първи път от 10 години насам наставник на Левски подписва нов договор

  • 18 окт 2025 | 09:15
  • 1727
  • 0
На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

  • 18 окт 2025 | 08:00
  • 4823
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

  • 18 окт 2025 | 10:02
  • 9000
  • 22
Христо Янев: Трябва да започнем да трупаме победи, които да ни вдигнат самочувствието

Христо Янев: Трябва да започнем да трупаме победи, които да ни вдигнат самочувствието

  • 18 окт 2025 | 13:30
  • 190
  • 0
Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

  • 18 окт 2025 | 07:40
  • 11375
  • 19
На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

  • 18 окт 2025 | 08:00
  • 4823
  • 5
Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 5129
  • 1
Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:21
  • 4817
  • 0