Беласица привлече бивш халф на Хебър и Локо (Пд), представи и нови треньори

Бела се подсили с нов играч в редиците си – Георги Каракашев, който вече е в групата за днешния мач. Централният полузащитник за последно защитаваше цветовете на Хебър (Пазарджик), а в професионалната си визитка има участия и за отборите на Локомотив (Пловдив) и Пирин (Разлог).

С неговото привличане отборът цели да засили средната линия и да внесе повече стабилност и опит в играта. Паралелно с това, старши треньорът Живко Желев сформира нов треньорски щаб. За негов асистент е привлечен Ангел Павлов, работил редом с Любослав Пенев в Локомотив (Пловдив), Антон Велков в Локомотив (София) и Мартин Ковачев в Дунав.

Освен ролята си на помощник, Павлов ще отговаря и за кондиционната подготовка на отбора. Грижата за вратарите е поверена на Евгени Русев, който има опит в щабовете на Димитър Димитров-Херо в Спартак (Варна) и на Георги Чиликов в Спортист (Своге). Русев вече познава методите на Желев, с когото е работил и в „Созопол“.