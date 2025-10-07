Бивш шеф на Беласица: Аз не съм мишка

Доскорошният спортен директор на Беласица Петрич - Герасим Заков, пусна публикация във Facebook след раздялата си с "комитите". Той направи равносметка на престоя си в югозападния град. Заков пое отговорност за грешките си, като написа, че не е "мишка". Герасим Заков атакува д-р Христо Мазнейков, наричайки го "плужек".

Публикуваме поста на Заков без редакторска намеса:

"След две години начело на Беласица дойде и времето това да приключи. Получих обаждане от кмета, че се налагат промени и аз съм една от тях. Естествено, който командва парада, той решава. Искам да му благодаря, че ми гласува това доверие да отговарям за спортните процеси на такъв голям отбор със сериозна фенска маса.

Който ме познава, знае, че аз казвам нещата и не бягам от отговорност. Тук е момента да обобщя моя престой.

Поех отбора в изключително тежък момент, когато беше в зоната на изпадащите с предстоящи две гостувания на директни конкуренти като Своге и Черноморец, едното от които, ако беше загубено - отбора изпадаше. Както и да е, с оглед изключително мъжество на футболисти и треньорски щаб, отбора запази мястото си в групата. Тук зад успеха аз нямам отговорност и заслуга. Последва нов сезон, в който отбора продължи да играе с наличните местни футболисти, като привлякохме Лукас Гроси и Ирфан Садик. Хора, които допринесоха за развитието на отбора в същия момент. Ударите под кръста ни съпровождаха почти през целия сезон, като липса на терени и т.н, но съм много благодарен на кмета на с.Кърналово и неговите момчета, които направиха така, че да имаме нормални условия за тренировки. Другия проблем, че Ета заяви преди сезона, че не иска да играе в Беласица и се беше разбрал да премине при ЦСКА 1948. Нещо което успях да променя, но после се видя, че той по-скоро тежеше на отбора отколкото помагаше. Ситуацията с Аксел, който отказваше да преподпише също разколеба тима. Въпреки, че Георги Петров твърдеше, че неговия африкански колега не иска нов договор, на мен в личен разговор и играча и хората от Африка, ми твърдяха, че Петров е агент на футболиста и Аксел ще направи всичко, което той му каже. Както и да е, реших да се лишим от тях, защото тяхното желание беше да не продължат с нас. Привлякохме Сантана и Чавдар на техните места в опит да запазим качество. Въпреки всички трудности, отбора приключи полусезона с 10 победи на две точки или три от местата даващи право на бараж. Загубихме тежко в Търново, но после постигнахме 3 поредни победи и мечтата, която си бяхме поставили като изкачване в по-горна група, беше все по-реална. Момчетата мечтаеха, аз с тях също. Още от самото начало ми беше цел, че Беласица заслужава и трябва да се бори за “А” група.

Водих преговори със собственика на Царско Село-Стойне Манолов за закупуване на тяхното осветление и силно се надявах, че имаме шанс. Последва загуба навън от Дунав с един на нула и абсолютно неочаквано, когато отбора се бори за бараж, се спираха домакинските премии. Квартирите на футболистите се орязваха до 200лв на човек и ако някой откаже, директива настаняване в пансион. Нали няма нормален човек,който би приел това за нормално, след като си вършиш работата и си в челото, един вид да те глобяват. Как хора на по 25-30 години със семейства и деца, да се преместят в пансион. Опитах да реагирам със срещи с бизнеса за финансова помощ, но неуспешно. Решението съм абсолютно сигурен, че беше предложено на кмета от специалистите покрай него. Решение, което ясно показа на мен и отбора, че не се борим само срещу противниците, но имаме и други битки. Работата на Моралес и почерка му върху отбора се виждаше, но трябваше да го спасявам поне 10 пъти от уволнение, защото капацитетите около кмета му даваха други съвети. Напрежението идваше най-вече от това кой е избрал да пази на вратата. Когато отбора падаше и на вратата не беше правилния избор, тежестта върху треньора беше огромна и трябваше да катеря планини, за да го оставя. Напрежение, което беше само по горните етажи, но не и между двамата ни вратари. След хикса с ЦСКА вкъщи, поисках да си тръгна, защото не чувствах нужната подкрепа. Тогава в мъжки разговор кмета ме подкрепи и ми показа доверие. Както и да е, въпреки, че победихме Пирин за първи път в историята като гост и завършихме с рекордните 56 точки,дори и това не успя да спаси Моралес да остане в отбора.Естествено и тук за това класиране, нямам заслуга и отговорност за постигнатите резултати. Трябваше да си тръгнат Захари Димитров и Ирфан Садик по познати съобръжения. Описани по-горе. Сещайте се. Чавдар Ивайлов напусна, защото не бяхме в състояние да му плащаме заплатата, тъй като я деляхме с Ботев Враца.

И тук, може би допуснах грешка и не се оттеглих, защото тези решения по време и след сезона,не взети от мен,разколебаха отбора. Мартин Русков беше нашия капитан, но нямаше как да го спрем от преминаване в Локомотив Пловдив - отбор от “А” група. Така останахме без треньор, без Чавдар, Ирфан и Русков, като добавим и Гроси, който не се завърна в отбора. Преди сезона кмета беше притеснен как ще завършим финансово годината и трябваше да се придържаме стриктно към определения бюджет за заплати.

Това ограничи всякакви планове за сериозна селекция. Нека отбележим, че в лично обръщение към феновете на Пирин, Светльо Дяков обявява фонд работна заплата на месец в Пирин на 280 хил. лева.Сега ще ми е интересно дали лесно се спасява отбор и после се правят 56 точки с нашия бюджет от 33 хил. лева. Бюджет, който не сме повишили за тези 2 години, който е такъв от началото, досега. Който е добър по математика, нека си отговори лесно ли се селектират 24-5 футболиста за тези пари. При положение, че тук влиза увеличение на заплатите на местните футболисти от порядъка на 40% откакто съм начело, защото получаваха заплати неотговарящи за професионален футболист. Някой ще се попита как става тоя фокус - ами лишаваш се от един футболист - една заплата и я разпределяш между тях, за да запазиш бройката и мотивацията на играчите, в противен случай рискуваш да си тръгнат.

Сложих треньор с история в Беласица като футболист и бивш капитан, но го приключиха за 4 мача. Голяма липса се оказа тежката контузия на истински боец като Карачоров, капитана Костов пропусна важни срещи заради аркада от 12 шева, отсъствието на Мартин Тодорски за 4 мача също повлия доста,както и контузия на Сантана.

Въпроса с местните е много интересен, защото отбора играе предимно с момчета от околията и те са си гръбнака на отбора. Нали това беше проблема на всички доброжелатели все пак,а ние играем основно с наши момчета,но е модерно да се използва сякаш имаме само трима-четирима местни. Нека стане ясно, че реалността е друга ,не се намираме преди 15-20 години, когато и чужденците бяха по-малко. Вече има случаи когато играят Левски и ЦСКА и има по двама трима българи общо в мача, нещо, което преди нямаше как да стане. Тук говорим за хора футболисти, местни или не, те защитават екипа на Беласица. В миналото и доста чужденци са играли за Беласица в А група и хората са подкрепяли отбора. Този, който е заслужил е в отбора. Русков, Чавдар и Ирфан не са местни, но когато направиха 56 точки, това не беше проблем за никой. На мястото на Русков дойде Гамаков, който по визитка бие целия ни отбор накуп, а последните два мача беше един от най-добрите. На мястото на Чавдар играе Марчев, местно момче, но и това сега е проблем явно. Привлякохме и Винисиус на 19 години, който може да се развие и да играе футбол на високо ниво. Футболист, който може да бъде продаден и да вкара активи в клуба. На мястото на Гроси повече шансове получава Смилков, като там имаме и Пасос. Състава е абсолютно същия, който се спаси от изпадане и постигна 56 точки с две изключения, като не мисля, че и Гамаков и Винисиус са лоши попълнения. До последно имахме разговори с Чавдар, но ние не можем да се борим нито с Марек, нито за съжаление с Етър за размера на заплатата. Имахме и други варианти, но по една или друга причина не се осъществиха. Отпред на мястото на Ирфан преговарях с доказани имена в България, но всеки се простира според възможностите си. Както и да е, привлякохме Виктор Янев, който е супер готино момче и напълно отдаден на отбора. Заплатата му е най-ниската в отбора, но това никога не го е спирало да показва максимума на възможностите си. Малкия Йорданов спечели битката с Ячев, който пропусна доста заради травма и беше нашата опция за юноша на върха на атаката.

Тук ще спомена само имената на юношите ни, които дебютираха и натрупаха солидна бройка мачове само за две години. Не си спомням скоро Беласица да е давала шанс на толкова голяма бройка юноши за толкова кратко време, но и това се замете под килима.

- Митко Василев - дебют на 15 години, (сега на 16) вече с 6 мача, в 5 от тях титуляр.

- Антон Попов 18 години-11 мача.

- Димитър Яръмов 17 години-9 мача.

- Константин Йорданов 19 години-10 мача.

- Христослав Ячев 18 години- 3 мача.

- Илиян Филчев 17 години-2 мача.

Тук ще сложа и един мотор в средата на терена в лицето на Мартин Тодорски на 21 години с изиграни 60 мача.

Въпреки лошия старт и само 4 домакински мача от общо 10 изиграни досега, най-голямата грешка е мача с Плевен, която ни струва много скъпо и после загубихме от Вихрен, Пирин и Хебър. Безумно първо полувреме с Вихрен и трудни загуби от Пирин и Хебър, загубен мач нелепо с гол от тъча. Отбори, за съжаление с които не може да се мерим като бюджет. Не че парите играят, но това не трябва да обезкуражава момчетата.

Тук вече идва момента да поема цялата вина и отговорност за представянето, че се освободи един треньор и се освободиха избрани играчи. Решения, които не съм взел аз ,но за които е удобно аз да нося отговорност. В днешно време е модерно да си съветник, даваш съвети, без да носиш отговорност.

Казах го и на кмета, какво правим, ако отбора не тръгне и 6-7 кръг се наложи да правим треньорска смяна. Влизаме в един кръговрат, от който трудно се излиза. За съжаление се оказах прав.

Аз трябва да поема отговорност за загубите при Господинов, или за загубите при Живко,а може би за всички.Ако искаха да ме махат, защо не беше заедно с Ицо, ами сега назначавам Живко Желев и нося отговорност за двете загуби, без да правя състав и схема. Значи явно не са доволни от това назначение, щом нося отговорност, но пък остава човека, който съм докарал. Малко се обърках, но карай. Важно е да се носи отговорност.

Налагахме наши млади момчета без да привлечем скъпи външни хора. Отбора е на дъното и без победа, но никой дори и в най-лошите си кошмари не е предполагал, че ще се срине така. А отбора е същия с две промени, на които играят местни футболисти. Просто идва и момент, когато може и много да искаш, но да нямаш възможност. И аз искам да скоча 3 метра, но не мога. Доста хора обичат да се крият зад моя гръб. Но нито съм треньор, нито казвам схеми на игра и състав. Така, че футболистите играят колкото могат.

Но аз обаче не съм мишка и не се крия, и не предавам футболистите си.

Опитах се да ги изолирам и да поемам доста от ударите, но интереси някой има явно големи.

И тук е момента да благодаря на всички момчета, наистина беше чест да работим заедно и те са истински мъжкари. Да, отбора е с 4 точки, но на 4 точки от зоната на изпадащите, сега идват мачовете с по-ниско класираните отбори. Сигурен съм, че първата победа ще промени коренно самочувствието им. Никога не бягам от отговорност и знам, че отбора ще се спаси, но има хора, които нямат доблест и достойнство да оправдаят интригите, които съчиниха пред кмета, за да отстрани Моралес. Човек, който никога не е говорил с лошо за него. Знам, че моята смяна е подготвяна още отдавна, като благодарност за цялото време и енергия, които отделих за отбора, и аз да съм човека, който да застане и да нося отговорност за техните решения. Докараха нападател нигериец представляван от Георги Петров, който не може да вкара, дори да вържа вратаря за гредата. Въпреки, че не го одобрих и го освободих, те са подписали договор с него зад гърба ми и са го изпратили да тренира с юношите. Чакайки моето отстраняване, за да го качат пак в първия отбор.

Нещо незначително, но е хубаво хората да знаят, че за две години, не съм взел или получил и стотинка от клуба. Нито заплата, нито съм получавал премии или комисиони. Нито съм имал достъп до финансите на отбора, нито към плащанията където и за каквото и да е било. Единствено съм определял кой каква заплата да получава и колко да са премиите.

Промените, които се правят с освобождаването на помощник-треньорите, сред които е явно много неудобния Христо Бахтарлиев,който отговаря за вратарите са доста интересни. Да освободиш Гущеров и Ирфан в момент, когато няма къде да отидат е доста подмолно, но очаквам всичко вече. Пречи им, че Валентин Костов е капитан, а той е лидера на отбора. Да искаш да освободиш Шамкалов граничи с идиотизъм, но както казах - вече нищо не може да ме учуди. Съжалявам за кмета, защото е интелигентен човек, но слуша хора, които с интригите си няма да доведат отбора до нищо добро.

Има и един плужек, който съм сигурен, че с неговата клика следи внимателно какво казвам. Същия този, който си пише името с малки букви и се води някакъв доктор. Да, същия лекар, който е осъден с лишаване от лекарски права за 1 година за причиняване на смърт по непредпазливост. Човек,който е недостоен да ми държи сметка, без реална самооценка за себе си и срам,с оглед всички истории, които е сътворил с неговите пациенти. Атаките на лицето Мазнейков започнаха, когато спрях отбора да пътува като панаирджийски мечки до София, за да им вземат кръв и урина в неговата болница. Същия безумец ги караше да му носят направления за кардиолог, за да им вземе само кръв и урина, нали всеки се досеща за какво. Най-скъпото направление и когато лекарите в Петрич чуха, че здрави и прави футболисти искат такива направления, се хванаха за главите. Същия държа Тодорски като затворник, да не напуска болницата 3 дни, докато не му беше заплатена операцията. Ако кмета по някаква причина се вслушва в него, това е край не само за футбола, но като цяло.

Последно искам да се извиня на истинските фенове на отбора и да им благодаря, че въпреки тежките резултати, пак са с отбора и не са изоставили момчетата. Призовавам ги за търпение, на момчетата също им тежи, но те ще се вдигнат, сигурен съм. Все пак един път го направиха в доста по-тежка ситуация. Най-искрено пожелавам успех на отбора!!!"