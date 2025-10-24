Живко Желев: Благодаря за доверието, което получавам

Беласица (Петрич) приема Марек (Дупница) в Югозападно дерби от 13-тия кръг на Втора професионална лига. Срещата е в събота, 25 октомври, от 16:00 часа и ще се изиграе на стадион „Цар Самуил“ в Петрич.

Това е първо домакинство за „комитите“ след големите промени на ръководните позиции в клуба, както и в треньорския щаб на Живко Желев, в който вече влизат Ангел Петров като помощник и кондиционен специалист, както и Евгени Русев като треньор на вратарите. В предишния кръг Бела загуби с 0:3 визитата си на Етър (Велико Търново). Това беше седма загуба за отбора, който остава без успех и с едва четири точки е на последната 17-та позиция в подреждането.

„Първото полувреме, в интерес на истината, изпуснахме четири 100% ситуации. Играхме много по-добре, отколкото в предишните мачове. Толкова положения отборът не е създавал от много време насам. Дори директорите на Етър си признаха, че резултатът не е показателен. Имаше срив в отбора за 9 минути, за който нямам обяснение. След това пак заиграхме добре, но нямаше вече за кога.“, беше мнението на старши треньора на отбора Живко Желев след срещата във Велико Търново.

Днес беше отслужен водосвет на изцяло обновените съблекални на отбора. Община Петрич осигури нужните материали и обзавеждане, а ремонтът извършиха фенове на отбора с доброволен труд. В по-късен етап се включиха и играчите на тима. Променена е и визията на фасадата на сградата, непосредствено при входа за съблекалните. На освещаването на новата придобивка присъства и кметът Димитър Бръчков.

„За голямо съжаление не можем да се отблагодарим подобаващо към кмета на общината и хората, които дават всичко и правят невъзможни усилия отборът да се стабилизира. Нещата бяха счупени много преди да дойда тук. Благодаря за доверието, което получавам. Надявам се в най-скоро време трудът да се отплати и отборът да започне да печели. Честно казано, трябва да го направим още срещу Марек. Отборът не беше готов нито физически, нито тактически, за да изглежда по начина, по който искам аз. Казвам го най-отговорно. След мача в Търново ситуацията започва да се променя. Футболистите се стараят, колкото могат. За жалост, отборът наистина не е балансиран в моите очи. Много е тежко при заварено положение. Принуден съм да играя с дефанзивен халф като централен защитник. Друг от централните ни защитници също е опорен халф за мен. Принуден съм да играя с трима бекове в линията на защитата. Пробвах се да играя с петима в защита, не ми се получи. Валентин Костов има проблеми с футболна болест и не знам дали ще може да играе изобщо. Атанас Карачоров е със счупен крак.“, добави още Желев.

Дебют в мача с Етър в миналия кръг записа халфът Георги Каракашев, който стартира сезона с изпадналия от елита Хебър (Пазарджик). Днес тимът се подсили с бранителя Виктор Ергин, който вече беше в Бела през есенния дял на сезон 2023/24 и изигра 11 срещи. През настоящата кампания той записа минути в четири двубоя за новака Севлиево.

„Ако успеят да картотекират Ергин в петък, в събота ще запише минути. До там е опряла ситуацията. Отзад страдаме много. И това не е треньорска грешка нито на мен, нито на предния треньор. В халфовата линия ситуацията е много по-добре. А в атака имахме прекалено много играчи преди освобождаването на двама от централните нападатели.“, завърши старши треньорът на Беласица.