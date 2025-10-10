Кметът на Петрич: Беласица е кауза

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков отговори на изказванията на общински съветник относно отчета на ОФК Беласица.

Ето какво сподели той в официалната си позиция:

Отговор на видимо популистките изказвания, неприсъщи за общински съветник, който вече две години „прави прочит“ на отчети на общински дружества.

Отчетът на ОФК „Беласица“ е публичен, уточнявам за сведение на всички заинтересовани. Публикуван е в навсякъде, където законът го изисква. Да се оправдаваш, че само цитираш хвърлена в пространството сума (33 хиляди лева) и да правиш прочит на тази база, при условие, че си видял отчета лично, е несериозно. Не си и проверил произхода на тази сума. Същият общински съветник е присъствал на заседанията на постоянните комисии, където подробно са разисквани цифрите, получил е отговори на поставените въпроси – писмено и не е изразил подобни мащабни притеснения тогава. Сега ли направи удобния бюджетен прочит? Когато срещу него не стои никой, за да отговори. Да, по-лесно е. Правиш си пиар чрез популизъм, защото няма кой да ти опонира на личната фейсбук страница. Още по нелепо звучи да отговориш, че цитираш дословно някаква сума, без да си я проверил изобщо. Това е обидно за общински съветник, който е имал пълните отчети в ръцете си и не е успял да ги прочете грамотно. Реакцията идва дни след като отчетът на футболния клуб е дискутиран в комисиите и приет на сесия. 31 човека е щатното разписание в ОФК „Беласица“, а за отчетения период /2024 година/ на месечна база разходите за възнаграждения, осигуровки и премии са варирали от 42 хил. лв. до 60 хил. лв. Знаете ли, че се изплащат премии – различни, зависещи от временното класиране на отбора? Знаете ли на кое място беше през отчетения и цитиран период БЕЛА /2024 година/? Защо не излязохте с пост в подкрепа на управлението на отбора тогава? Защо като общински съветник – икономист не се запознахте дори със задължителните плащания, които клубът прави по закон – съдии, делегати, лицензи, лекари, охрана, глоби? Другите разходи – нощувки при гостувания, например? Екипи, консумативи, квартири? Знаете ли, че в отчетите за разходите са и възнагражденията на треньорите в ДЮШ? Имате цифрите, разполагате с всички справки, но не ги четете – не е удобно за бакалската сметка, която внушавате на хората. Но не е морално да заиграваш, цитирайки подхвърлена сума, с тема като БЕЛА!

Само поздравявам г-н Руйков, че се сети за ОФК „Беласица“ сега и сполучливо е наизустил основното, което е отборът за петричани. Досега не сме отчели подобно внимание от негова страна към събитията, проблемите и решенията за клуба! Дано тази инерция, набрана видимо при удобно изковани обстоятелство, продължи градивно от страна на общинския съветник, а не популистки. Защото БЕЛА НАИСТИНА Е КАУЗА, г-н Руйков, не тема за политическо подмятане и бакалски сметки.

В допълнение посочвам: Защо отсъствахте като морална подкрепа, когато направихме и невъзможното, за да има стадион ОФК „Беласица“, защото отборът тренираше и играеше извън своя дом. Тази битка за стадиона, г-н Руйков, беше с човека, който подкрепи Вас на изборите преди 2 години! Направихме всичко възможно, за да играе отборът във Втора професионална футболна лига. Да имат футболистите нови съблекални. Вие знаете ли това? Защото активността ви до този момент е НУЛЕВА, що се отнася до подкрепа на клуба. Няма Ви. Отсъствате – по незнайни причини и се появявате по политически и популистки такива! Да, БЕЛА има своите върхове и трудни моменти – нормално е! Но това не е причина лешоядски да се подхожда за трупане на авторитет. Обидно е за отбора и феновете!

БЕЛА е устояла на повратни моменти повече от столетие! Ще се изправя всеки път, когато падне, за да бъде още по-силен и сплотен отбор!