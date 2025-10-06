Бивш нападател на ЦСКА вече не е шеф на Беласица

Популярни
  Беласица
  • 6 окт 2025 | 15:10
  • 736
  • 0
Герасим Заков вече не е спортен директор на Беласица. Това обяви петричкият клуб на своята страница във "Фейсбук". "Комитите" обявиха промени в клуба след поражението с 0:1 от Хебър (Пазарджик) през уикенда.

"Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност на спортния директор Герасим Заков за ясно поетата отговорност и професионализма, проявени от него, и му пожелава успех в бъдещите начинания.

Промени настъпват и в треньорския щаб. Клубът се разделя с помощник-треньора Ивелин Петков, на когото благодарим за положените усилия и му пожелаваме успех в професионалния път. Същевременно Любомир Граминов и треньорът на вратарите Христо Бахтарлиев получават предложение да продължат своята работа в ДЮШ на клуба, където да предадат опита си на младите надежди на Беласица.

Старши треньорът Живко Желев получава пълното доверие на ръководството и правото сам да подбере своя нов екип. Заедно с управителя на клуба Иван Златински те ще работят целенасочено за стабилизиране на състава и подобряване на представянето на отбора във Втора лига. На футболиста Ирфан Садик е предложено споразумение за прекратяване на договора, след като не успя да покрие очакванията на клуба. Беласица се разделя и с ветерана Андон Гущеров, като му благодари за отдадеността и приноса към отбора и му пожелава здраве и успех в бъдеще.

Още трима състезатели вече са с последно предупреждение поради незадоволително ниво на игра и отношение. Ръководството на Беласица поднася своите извинения на всички привърженици за последните резултати и изказва признателност за тяхната постоянна подкрепа. Клубът уверява феновете, че ще бъдат предприети всички необходими действия за стабилизиране на представянето, запазване на мястото във Втора професионална футболна лига и постигане на резултати, достойни за името и историята на Беласица Петрич", написаха "комитите".

