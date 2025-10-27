Григор след победата: Не знаех какво да очаквам от себе си

Григор Димитров беше много доволен след победата над Джовани Мпечи Перикар в първия кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Париж. Звездата на българския тенис елиминира представителя на домакините със 7:6(5), 6:1 при завръщането си на корта след близо 4-месечно отсъствие.

“Не ми се беше случвало да не играя толкова дълго. Със сигурност не беше лесно. Исках да се тествам. Дори да бях загубил, важното беше да дам всичко от себе си и да усетя на какво ниво съм”, каза Димитров в интервюто на корта.

“Трябваше да внимавам и нито за миг да не губя концентрация, независимо от натрупания през годините опит. Имаше стрес заради продължнителния период, в който бях извън игра. Не знаех какво да очаквам от себе си. В тайбрека можеше да се случи всичко, но съм щастлив, че спечелих”, продължи Григор.

“Усещането да съм отново в Париж е чудесно. Тук хората обичат тениса и публиката е невероятна”, каза още 34-годишният българин.