Григор в Париж с бивш треньор на Шарапова

Най-добрият български тенисист за всички времена Григор Димитров се ползва от услугите на кондиционния треньор Ютака Накамура в Париж. Специалистът е известен с работата си с някогашната изгора на първата ни ракета Мария Шарапова преди години, както и с Ема Радукану напоследък.

След близо четири месеца извън корта, Гришо започва участие днес в последния „Мастърс” турнир за годината, а целта му за следващия сезон е да се върне с пълна сила в горния ешелон на световния тенис.

Това е един от най-важните компоненти в момента. Тенис треньорът. Защото с него прекарваш толкова много време. За момента, наистина, нямаме никаква яснота. Когато знаем със сигурност, бързо ще се разбере, така че няма да се крием в тези ситуации. От тактическа гледа може да има някои неща, които ще са по-различни, но всичко това идва с работа, всичко това идва с треньора, който ще пътува повече с мен, който ще прекарва повече време с мен“, сподели Григор Димитров в интервю за NOVA.

