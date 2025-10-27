Популярни
Григор Димитров падна с една позиция

  • 27 окт 2025 | 10:13
  • 752
  • 1
Григор Димитров падна с една позиция

Григор Димитров се смъкна с една позиция в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист е с актив от 1330 точки и заема 34-о място в обновената тази сутрин класация. Това е неговото най-ниското му класиране от 25 август 2019 година, когато беше 78-и.

Българинът не е играл от началото на юли, когато в мач срещу Яник Синер от четвъртия кръг на “Уимбълдън” разкъса гръден мускул.

Днес обаче 34-годишният хасковлия се завръща на корта на “Мастърс 1000” турнира в Париж. Мачът му срещу 33-ия в света французин Джовани Мпеши Перикар на централния корт в „Ла Дефанс Арена“ ще започне не преди 20:00 часа. Двамата не са срещали до момента.

Преди две години Григор стигна до финала в Париж, но в битката за титлата отстъпи пред Новак Джокович. Миналия сезон стигна до четвъртфиналите.

Хасковлията ще играе и на двойки през тази седмица във френската столица в тандем с местния любимец - 43-годишния Никола Маю, който се оттегля от тениса. Двамата получиха "уайлд кард" за дуетите и ще стартират срещу Юго Нис (Монако) и Едуар Роже-Васлен (Франция).

Втората ракета на България също падна с едно място е е 250-и с актив от 222 точки.

С пет места нагоре се изкачва Илиян Радулов, който вече е под №517 с 80 точки.

С 53 позиции се срина Пьотр Нестеров и е 579-ти с 45 точки, а Адриан Андреев пропадна с 22 места до №813 с актив от 30 точки.

С най-голям прогрес пред тази седмица е Динко Динев, който скочи със 77 места до №743.

Начело продължава да е Карлос Алкарас с 11 340 точки, следван от Яник Синер с 10 500 и Александер Зверев с 6160 точки.

