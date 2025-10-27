Популярни
Григор Димитров: Чаках с нетърпение да се завърна

  • 27 окт 2025 | 09:01
Григор Димитров говори откровено за паузата, завръщането и силата да си дадеш шанс в интервю за МАX Sport.

„Когато се отдалечиш от спорта, никога не е лесно да се върнеш в това, което е. По принцип винаги съм гледал поне с един крак да съм в работата си, но за първи път ми се случи да направя така, че наистина тотално да се отделя от нея. Беше доста хубаво, беше добре за мен - от психологическа гледна точка, от физическа…“, коментира бившият №3 в света, който в понеделник ще стартира участието си на "Мастърс" турнира в Париж с двубой срещу Джовани Мпечи Перикар.

„Имах едно спокойствие, което на мен лично ми беше много важно. Това е 18-ата ми година (в тура). Никога не съм имал това време извън корта, но също така осъзнах и колко бързо времето върви. „След първия месец бях толкова зает, колкото никога не съм бил. Толкова странно ми се стори, че чак с нетърпение чаках да се върна обратно”, допълни Димитров.

Цялото интервю ще бъде излъчено в предаването „Брейк Пойнт“ в понеделник от 19.00 часа.

