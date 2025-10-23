Григор Димитров се готви за "Мастърс"-а в Париж

Григор Димитров е в Париж, където се готви за турнира от сериите Мастърс, който започва на 27 октомври. Първата ни ракета тренира усилено във френската столица, като плановете са да вземе участие в надпреварата. Информацията бе потвърдена за "Тенискафе" от щаба на Григор.

Фактът, че най-добрият ни тенисист е в Париж не означава обаче, че на 100% той ще е част от турнира, тъй като състоянието му се следи на ежедневна база и няма да се предприемат никакви рискове.

Григор Димитров се срина с пет места

Димитров не е играл от няколко месеца насам, вследствие на контузията, получена в злополучния осминафинал на Уимбълдън срещу Яник Синер.

Липсата на участия в турнири се отрази и на ранкинга на българина, който е извън топ 30 на световната ранглиста за първи път от над две години. За последно той бе аут от първите 30 през май 2023 година.

По-важно, разбира се, е Григор да се възстанови напълно и да може отново да играе без здравословни проблеми.