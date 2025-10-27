Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров

Френският ветеран Никола Маю ще приключи тенис кариерата си в мачовете на двойки на турнира "Мастърс" в Париж, като негов партньор на корта ще бъде най-добрият българин Григор Димитров. Двамата получиха "уайлд кард" за участие и техни съперники на старта на турнира ще бъдат Юго Нис от Монако и французинът Едуард Роже-Васлен.

"Новак Джокович даде съгласие да играем заедно, когато му предложих на последния "Ролан Гарос". Когато той ме предупреди, че ще пропусне турнира, трябваше да намеря нов партньор. Свързах се с няколко играчи, сред които и Григор. Неговият треньор смяташе, че е малко рано да играе и на двойки, но в крайна сметка прие. Преди години аз бях свидетел на влизането на Григор в професионалния тенис, той е по-млад от мен. Той беше феномен и беше ясно, че ще направи голяма кариера. Имал съм късмета да играя и с него няколко пъти на двойки, очарован съм, че ще приключа редом до него", коментира 43-годишният Маю пред вестник "Льо Фигаро".

Никола Маю е бивш номер 1 в света на двойки, като е спечелил пет пъти турнири от Големия шлем в тази категория. Французинът вече е играл редом до Григор Димитров през 2023 в Ротердам и Вашингтон. Той вече обяви, че след като приключи кариерата си ще стане треньор на талантливия си сънародник Бенжамен Бонзи през 2026. Маю ще остане в историята и с рекордно дългия си мач срещу Джон Иснър (САЩ) от първия кръг на "Уимбълдън" през 2010, който продължи 11 часа и 5 минути и завърши с победа на американеца със 70:68 в петия сет.

"Този мач си оставя голямо вълнение, но и много болезнен момент. За щастие не ми говорят за него всеки ден. Добрата новина е, че 15 години по-късно все още ме питат дали не съм спечелил. Може би след още 10 години ще ми казват браво, че съм спечелил. Малко се страхувам от празнината след края на кариерата ми. Ориентирах се към организирането на турнири, бях консултант за "Евроспорт", ще помогна на Бонзи след раздялата му с дългогодишния му треньор Лионел Зимблер", каза още Никола Маю.