Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров

Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров

  • 27 окт 2025 | 15:37
  • 105
  • 0
Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров

Френският ветеран Никола Маю ще приключи тенис кариерата си в мачовете на двойки на турнира "Мастърс" в Париж, като негов партньор на корта ще бъде най-добрият българин Григор Димитров. Двамата получиха "уайлд кард" за участие и техни съперники на старта на турнира ще бъдат Юго Нис от Монако и французинът Едуард Роже-Васлен.

"Новак Джокович даде съгласие да играем заедно, когато му предложих на последния "Ролан Гарос". Когато той ме предупреди, че ще пропусне турнира, трябваше да намеря нов партньор. Свързах се с няколко играчи, сред които и Григор. Неговият треньор смяташе, че е малко рано да играе и на двойки, но в крайна сметка прие. Преди години аз бях свидетел на влизането на Григор в професионалния тенис, той е по-млад от мен. Той беше феномен и беше ясно, че ще направи голяма кариера. Имал съм късмета да играя и с него няколко пъти на двойки, очарован съм, че ще приключа редом до него", коментира 43-годишният Маю пред вестник "Льо Фигаро".

Никола Маю е бивш номер 1 в света на двойки, като е спечелил пет пъти турнири от Големия шлем в тази категория. Французинът вече е играл редом до Григор Димитров през 2023 в Ротердам и Вашингтон. Той вече обяви, че след като приключи кариерата си ще стане треньор на талантливия си сънародник Бенжамен Бонзи през 2026. Маю ще остане в историята и с рекордно дългия си мач срещу Джон Иснър (САЩ) от първия кръг на "Уимбълдън" през 2010, който продължи 11 часа и 5 минути и завърши с победа на американеца със 70:68 в петия сет.

"Този мач си оставя голямо вълнение, но и много болезнен момент. За щастие не ми говорят за него всеки ден. Добрата новина е, че 15 години по-късно все още ме питат дали не съм спечелил. Може би след още 10 години ще ми казват браво, че съм спечелил. Малко се страхувам от празнината след края на кариерата ми. Ориентирах се към организирането на турнири, бях консултант за "Евроспорт", ще помогна на Бонзи след раздялата му с дългогодишния му треньор Лионел Зимблер", каза още Никола Маю.

Следвай ни:

Още от Тенис

Томова изпадна от топ 130, Каратанчева вече е №1 на България на двойки

Томова изпадна от топ 130, Каратанчева вече е №1 на България на двойки

  • 27 окт 2025 | 12:33
  • 611
  • 0
Григор Димитров падна с една позиция

Григор Димитров падна с една позиция

  • 27 окт 2025 | 10:13
  • 1918
  • 1
Григор в Париж с бивш треньор на Шарапова

Григор в Париж с бивш треньор на Шарапова

  • 27 окт 2025 | 09:32
  • 1245
  • 0
Григор Димитров: Чаках с нетърпение да се завърна

Григор Димитров: Чаках с нетърпение да се завърна

  • 27 окт 2025 | 09:01
  • 3067
  • 0
Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

  • 27 окт 2025 | 07:07
  • 10457
  • 9
Янис Синер триумфира с титлата във Виена

Янис Синер триумфира с титлата във Виена

  • 26 окт 2025 | 19:26
  • 2178
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 14633
  • 3
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 7130
  • 2
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 2691
  • 0
"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 4645
  • 8
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 12200
  • 16
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 34741
  • 38