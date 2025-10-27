Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

  • 27 окт 2025 | 07:07
  • 2109
  • 2
Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров излиза тази вечер срещу представителя на домакините от Франция Джовани Мпечи Перикар в първия мач от вечерната сесия на Централния корт на турнира от категория “Мастърс” в Париж. Срещата започва по програма не преди 20:00 часа българско време.

Това ще бъде първи мач между Димитров и 22-годишния французин, който е висок 201 см.

34-годишният хасковлия ще се завърне на корта след отсъствие от няколко месеца заради контузия на гръден мускул. Григор получи травмата по време на мача си от осминафиналите на “Уимбълдън” през юли със световния №1 по това време Яник Синер. Григор бе в печеливша позиция във въпросния двубой, но контузията му попречи да доиграе срещата.

През миналата година Григор загуби от руснака Карен Хачанов на 1/4-финалите на “Мастърс”-а в Париж, а най-добрите постижения на българина на този престижен турнир са финал през 2023-а и 1/2-финал през 2019-а. И в двата случая Григор губи от сръбската суперзвезда Новак Джокович.

Снимки: Imago

