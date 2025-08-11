Популярни
  Лапорта: С Тер Стеген гледаме напред и съм доволен, че отново е капитан

Лапорта: С Тер Стеген гледаме напред и съм доволен, че отново е капитан

  11 авг 2025 | 15:10
Лапорта: С Тер Стеген гледаме напред и съм доволен, че отново е капитан

Президентът на Барселона Жоан Лапорта беше категоричен, че различията между него и капитана на тима Марк-Андре тер Стеген вече са изгладени. Както е известно, двете страни влязоха в конфликт заради периода на възстановяване на вратаря от неговата операция, но в крайна сметка той се съгласи с позицията на клуба.

Личен разговор между Лапорта и Тер Стеген е допринесъл за помирението между Барселона и играча
Личен разговор между Лапорта и Тер Стеген е допринесъл за помирението между Барселона и играча

„С Тер Стеген гледаме напред. Марк е нашият капитан. Направихме това, което беше необходимо. Той беше отличен в своята реч, като феновете имаха нужда да видят лидерството на капитана. Марк е от 11 години в Барса и е страхотен човек. Доволен съм, че той отново е капитан. С решението на Марк ние очакваме да успее да впишем Жоан Гарсия, стига медицинската комисия на Ла Лига да ни даде зелена светлина. Относно останалите играчи, нуждаещи се от регистрация, работим по въпроса. Ако не успеем за първия кръг, пак ще разполагаме с достатъчно време.

Иниго Мартинес? Деко беше казал, че имахме петима централни защитници, така че един от тях трябваше да си тръгне. Мисля, че Иниго взе това решение заради своето семейство, защото вече е на 34 години. Той пристигна като свободен агент, като още преди време бяхме говорили, че щяхме да го пуснем при подобна възможност. „Камп Ноу“? Правим всичко възможно да се завърнем там, като работим заедно с общината, защото оттам видяха, че това е проект за града и страната. Става все по-добре и да видим дали ще се завърнем скоро“, коментира Лапорта след победата на Барса над Комо с 5:0.

Снимки: Gettyimages

