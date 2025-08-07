В Барса обмислят нов подход към Тер Стеген

Марк-Андре тер Стеген се възстановява след операцията на гърба, която претърпя. Германският вратар се очаква да отъства от игра между три и четири месеца.

По време на контузията на Тер Стеген, клубът би искал да регистрира друг играч в замяна, но това изисква подпис на германеца върху документи, включително медицинско заключение. Едва тогава Ла Лига може официално да признае контузията на играча.

Барселона искаше да се срещне с 33-годишния футболист през следващите дни, за да представи документи на властите в лигата със съгласието на двете страни, но вратарят не се интересува от подобно решение.

И от Германия опитват да окажат натиск за разрешаване на проблема с Тер Стеген

Поради това, според испанския журналист Виктор Наваро, Барса реши да се оттегли от срещата и ще изчака играчът да изрази желанието си да се свърже с тях.

Президентът Жоан Лапорта е много недоволен от ситуацията, а други официални лица също са разочаровани от отношението на капитана на първия отбор. Освен това, адвокатите на „блаугранас“ вече са се заели с въпроса, тъй като клубът иска играчът да понесе последствията от действията си.

Интересното е, че Фернандо Поло от “Mundo Deportivo” твърди, че има начини, които ще позволят на Барселона да изпрати медицинския доклад на Тер Стеген в Ла Лига без подписа на играча.

Асоциацията на испанските футболисти зае страната на Тер Стеген

Испанските шампиони са решени да гарантират, че документите ще бъдат приети от властите в лигата, тъй като биха могли да регистрират до двама играчи на мястото на германския вратар поради високата му заплата (15 млн евро годишно). Регламентът определя ограничение за броя на местата за регистрация.