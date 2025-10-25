Веласкес: Искам да подхождаме скромно! Трудно ми е, когато оставям играчи извън групата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след категоричния успех на тима с 3:0 над Добруджа в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

"Добруджа направи много добър мач срещу ЦСКА и това бе причината да кажа преди двубоя, че трябва да покажем уважение към противника.

Изключително високо ниво показа отбора. Доминирахме от първата до последната минута. Тази седмица имаме мач в средата на седмицата за Купата, а после за шампионата. Всички футболисти в Левски тренират много добре и са готови във всеки момент да започнат от първата минута.

От доста години съм в треньорската професия и определено ми е много трудно и ме боли, когато ми се налага да оставям добри играчи извън групата. Все пак трябва да се взимат тежките решения на база това, което следва и противника. Ние сме в момент, в който всеки футболист може да вземе участие в мачовете. Това е невероятно и е много хубаво.

В първенството играят повече от два отбора. Ние имаме уважение към всеки един отбор. Искам да подхождаме скромно. Ключово е да си здраво стъпил на земята и да си скромен", заяви Веласкес.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов