  Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 1246
  • 0
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще говори пред медиите преди утрешния сблъсък на “сините” с Добруджа. Пресконференцията стартира в 15:30 часа и ще бъде излъчена на живо по Sportal.bg.

“Моето мнение е, че по никакъв начин мачът няма да е лесен. Ако сте гледали мача с ЦСКА, сигурно сте видели, че Добруджа имаше шанс да изравни, ако не и да победи в този мач. Ще допуснем доста голяма грешка, ако мислим, че лесно ще спечелим. Това, което трябва да проявим, е скромност. Трябва да се фокусираме върху мача, както подхождаме досега - отговорни, фокусирани и с уважение.

