Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 333
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Добруджа

Отборите на Левски и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от 13-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Георги Аспарухов” започва в 18:00 с началния съдийски на Геро Писков.

Двата тима на противоположни позиции в класирането на шампионата - на три от втория ЦСКА 1948. Домакините са лидер с 29 точки, докато гостите са на дъното с едва седем и се нуждаят от точки, за да излязат от опасната зона.

“Сините” са в серия от три поредни победи, като в последния си мач играчите на Хулио Веласкес победиха с 3:1 Черно море на негостоприемния “Тича”. Добричлии пък са с три поредни загуби, като в предишния си двубой загубиха с 0:1 от ЦСКА.

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

По отношение кадровите проблеми в Левски се радват на липсата на такива. Наставникът ще може да използва всички свои футболисти. При Добруджа под въпрос е Айкут Рамадан, а все още аут е Здравко Серафимов.

Левски обяви програмата си до мача с Добруджа
Левски обяви програмата си до мача с Добруджа

Любопитна статистика е, че Добруджа никога не е печелил на Герена и има едно единствено равенство в дома на “сините” в историята си. За последно двата тима са се срещнали един срещу друг преди цели 22 години. Тогава през 2003-а Левски побеждава с 5:0 като домакин.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

  • 25 окт 2025 | 03:46
  • 700
  • 0
Нант излъга Париж ФК като гост

Нант излъга Париж ФК като гост

  • 25 окт 2025 | 03:07
  • 679
  • 0
Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

  • 25 окт 2025 | 01:51
  • 703
  • 0
Християн Петров не помогна на Хееренвеен да преодолее голямата си слабост

Християн Петров не помогна на Хееренвеен да преодолее голямата си слабост

  • 25 окт 2025 | 01:32
  • 626
  • 0
Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

  • 25 окт 2025 | 00:05
  • 6603
  • 2
Чиликов: Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме

Чиликов: Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме

  • 24 окт 2025 | 23:24
  • 1431
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 305
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 337
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 1707
  • 4
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 15005
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 25816
  • 4