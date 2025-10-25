Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Слушай на живо: Левски - Добруджа

Отборите на Левски и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от 13-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Георги Аспарухов” започва в 18:00 с началния съдийски на Геро Писков.

Двата тима на противоположни позиции в класирането на шампионата - на три от втория ЦСКА 1948. Домакините са лидер с 29 точки, докато гостите са на дъното с едва седем и се нуждаят от точки, за да излязат от опасната зона.

“Сините” са в серия от три поредни победи, като в последния си мач играчите на Хулио Веласкес победиха с 3:1 Черно море на негостоприемния “Тича”. Добричлии пък са с три поредни загуби, като в предишния си двубой загубиха с 0:1 от ЦСКА.

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

По отношение кадровите проблеми в Левски се радват на липсата на такива. Наставникът ще може да използва всички свои футболисти. При Добруджа под въпрос е Айкут Рамадан, а все още аут е Здравко Серафимов.

Левски обяви програмата си до мача с Добруджа

Любопитна статистика е, че Добруджа никога не е печелил на Герена и има едно единствено равенство в дома на “сините” в историята си. За последно двата тима са се срещнали един срещу друг преди цели 22 години. Тогава през 2003-а Левски побеждава с 5:0 като домакин.