Орела: Няма как да имаш 20 положения на “Герена”

  • 25 окт 2025 | 20:12
  • 907
  • 1
Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов призна, че Левски е спечелил заслужено срещата между двата тима. Все пак Орела е на мнение, че отборът му се е опитал да играе отворен футбол, а не да се затвори в търсене на здрава защита.

“Днес Левски ни надигра с индивидуални качества. ние си имахме нашите ситуации, но не ги използвахме. На Герена не можеш да имаш 20 ситуации, ние имахме три. Не се дръпнахме в глуха защита и действахме по нашия план. Влагането и старанието бе на ниво, но имаше моменти, в който Левски са по-добрият отбор. Ние няма как да развиваме играчи само с нареждане отзад. Днес имаше грешки, от които можем да израснем. Докато съм аз Добруджа няма да играе неприятен футбол. Няма какво да се сърдим на Тони Иванов - на 20 години момче. Така може да израсне”, каза Орела.

