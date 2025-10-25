Група от 20 футболисти определи Хулио Веласкес за мача с Добруджа

Слушай на живо: Левски - Добруджа

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 13-ия кръг на еfbet Лига срещу Добруджа. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е днес от 18:00 часа.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре