Героят на Левски каза защо бе заменен още на почивката, заяви: Искаше ми се да вкарам хеттрик

  • 25 окт 2025 | 20:08
Крилото на Левски Евертон Бала, който днес блесна с две попадения при домакинската "синя" победа с 3:0 над Добруджа, заяви след срещата, че му се е искало да реализира хеттрик. Той обаче бе заменен на почивката.

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха
Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

"Изключително съм щастлив, че вкарах два гола. Прибавихме още три точки. Много е важно да продължим по същия начин - с това желание и такава амбиция в шампионата.

Работата на нападателите е да вкарват голове, независимо дали играят на крилото или в центъра. Когато в два-три мача не отбележиш, се отразява.

Искаше ми се да вкарам хеттрик, но усетих лека болка в аддуктура. Не е нещо сериозно, но вероятно на това се дължи треньорското решение да ме замени на почивката.

Ради Кирилов се представя изключително на лявото крило. Когато се наложи някой да излезе на крилото, аз мога да вляза вътре.

Ако трябва да избирам, щях да играя ляво крило като днес. Но се адаптирам към всяка една позиция. Където ме сложи треньорът, там играя", каза Евертон Бала.

