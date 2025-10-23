Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

  • 23 окт 2025 | 13:36
  • 910
  • 4
Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

"Левски на левскарите" даде пресконференция, водена от ключовите членове на Сдружението, сред които и заместник-председател на Управителния съвет Никола Бушняков.

Димитър Костадинов: Всеки сезон без титла или Купа е провал за Левски, провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза
Димитър Костадинов: Всеки сезон без титла или Купа е провал за Левски, провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза

"Прекрасно е, че отборът е на върха в класирането, но за нас остава на дневен ред въпросът - защо футболистите, които се изградени в школата, седят на пейката и излизат да играят последните 10 минути? Футболът за хората ли е, или за усвояване на едни средства? За нас е невъзможно да комуникираме с ръководството, дори последното Общо събрание беше инициирано от нас.

Трябва ли всяко домогване до информация за клуба да е след наша изява? Този медиен комфорт, който създавате на хора като господин Сираков, е вреден дори за него. Винаги сме живели със самочувствието, че сме част от най-голямата общност в България и е нормално политически кръгове да опитат да въздействат. Всичко, което правим, е доброволен труд. Опитваме да опазим Левски и привържениците му от въздействието на хора, които биха искали да ги употребяват. Предишен собственик искаше да защитим личните му и бизнес интереси, но не се случи. Прекалено много хора си мислят, че могат да скрият истината. Ние сме достатъчно активни и винаги опитваме да разберем какво се случва", заяви Никола Бушняков.

