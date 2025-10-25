Левски 1:0 Добруджа, красив гол на Евертон Бала

Отборите на Левски и Добруджа играят при резултат 1:0 в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Попадението реализира Евертон Бала (13).

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес прави доста промени в своя стартов състав. От първата минута започват Кристиан Макун, Оливер Камдем, Георги Костадинов, Асен Митков, Евертон Бала и Борислав Рупанов, които не бяха сред титулярите във Варна. Най-голямата изненада е отсъствието на Мустафа Сангаре.

Гостите от Добрич разчитат на голмайстора си Лукас Кардозо, който има четири гола от началото на сезона.

Първият точен удар дойде след само 120 секунди игра, когато Оливер Камдем пробва своя късмет от далечна дистанция, но кълбото попадна право в ръцете на Галин Григоров. Секунди по-късно Радослав Кирилов намери в наказателното поле Борислав Рупанов, който с едно докосване шутира, но не успя да намери целта.

В 6-ата минута Асен Митков центрира в наказателното поле от левия фланг. Там бе централният нападател на "сините", който отправи добър удар с глава, но кълбото прелетя на сантиметри от левия страничен стълб.

При ответната атака Кристиан Димитров допусна груба грешка и даде възможност на Антон Иванов да излезе сам срещу вратаря, но Светослав Вуцов направи страхотно спасяване.

В 13-ата минута футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до първия гол. Халфът на "сините" Асен Митков изведе майсторски Евертон Бала, който технично се справи с бранител на "жълтите, след което с десния крак не остави шансове на вратаря.

ЛЕВСКИ - ДОБРУДЖА 1:0



1:0 Евертон Бала (13)

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 70. Георги Костадинов, 10. Асен Митков, 17. Евертон Бала, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев, 23. Малик Фол, 77. Матеус Леони, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 31. Андриан Димитров, 35. Матео Ловрик, 82. Томас Силва

Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Геро Писков

Снимки: Борислав Цветанов