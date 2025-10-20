Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Собственикът на Левски Наско Сираков е приел поканата на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов за среща в Бояна утре. На нея ще се обсъжда казусът около вратаря на "сините" Светослав Вуцов, който обяви, че временно се оттегля от националния отбор.

Очаква се на сбирката да присъстват още внукът на Иван Вуцов и изпълнителният директор на клуба от "Герена" Даниел Боримиров. От другата страна на масата трябва да застане и националният селекционер Александър Димитров. От БФС поясниха пред Sportal.bg, че утрешната среща ще се проведе по обед.