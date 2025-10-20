Популярни
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 6033
  • 1

Собственикът на Левски Наско Сираков е приел поканата на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов за среща в Бояна утре. На нея ще се обсъжда казусът около вратаря на "сините" Светослав Вуцов, който обяви, че временно се оттегля от националния отбор.

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Очаква се на сбирката да присъстват още внукът на Иван Вуцов и изпълнителният директор на клуба от "Герена" Даниел Боримиров. От другата страна на масата трябва да застане и националният селекционер Александър Димитров. От БФС поясниха пред Sportal.bg, че утрешната среща ще се проведе по обед.

