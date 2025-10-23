Майкон: Много се радвам всеки път, когато нося синия екип

Защитникът на Левски Майкон записа мач №50 със синия екип при успеха над Черно море с 3:1 на "Тича".

"Щастлив съм, че изиграх 50 мача за този клуб, който ми отвори вратите на Стария континент - нещо, което винаги е било мечта в живота ми. Много се радвам всеки път, когато нося синия екип, и съм горд да кажа, че тук се чувствам у дома.



Нека тези бъдат само първите 50 и нека дойдат още много. Само Левски!", написа Майкон в профила си в една от социалните мрежи.