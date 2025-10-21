В Добрич ще се радват на осветление през пролетта

Електрическото осветление на стадион "Дружба" в Добрич се очаква да бъде готово за пролетния дял в efbet Лига. Преди месец бе направена първа копка за неговото изграждане. В момента текат съответните процедури и след това ще се пристъпи към започването му. Проектът е готов, като се очаква да бъде сред най-модерните и силни у нас, довериха от клуба.

Както е известно, БФС направи компромис към "жълто-зелените" и им разреши да домакинстват на своето съоръжение в светлата част от деня. Това ще се запази във всички срещи през есенния дял. Очаква се вече за старта на пролетния, в началото на февруари, съоръжението на Добруджа да грейне.