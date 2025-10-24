Популярни
Ден от живота на професионалния футболист: Холанд разкрива тайни от ежедневието си

  • 24 окт 2025 | 16:02
  • 623
  • 0
Ден от живота на професионалния футболист: Холанд разкрива тайни от ежедневието си

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд слага кленов сироп в кафето си, стои пред инфрачервена лампа, за да абсорбира витамин D, и е майстор в печенето на рибай стекове до съвършенство. Ежедневието на Холанд е смесица от спортна дисциплина и странни лични ритуали, както той разкрива в новия си YouTube канал, който стартира с видео, озаглавено „Ден от живота на професионалния футболист“.

Видеото предлага рядък поглед към дома на 25-годишния норвежки национал - елегантно имение с мраморна облицовка, минималистичен дизайн и големи прозорци. Гигантско плюшено мече седи в ъгъла на кухнята.

Холанд, който е във формата на живота си с 24 гола в 14 мача за клуба и националния отбор този сезон, започва сутринта си с кафе, което нарича "суперхрана, ако се приготви правилно“.

Той приготвя закуската си от пържени яйца и прясно изпечен хляб заедно с приятелката си Изабел Йохансен. Няма личен готвач.

"Живея сам от 16-годишен, така че трябва да готвя“, казва той.

След това Холанд се отправя към домашния си фитнес за масаж и упражнения със спортния терапевт на Сити Марио Пафунди. С оскъдното слънце в Чешир, Холанд се обръща към инфрачервената лампа за доза витамин D. След това се отправя към фермата Грийноукс, където се запасява със пържоли, сурово мляко и мед.

Вкъщи Холанд приготвя два рибай стека, като се потапя в ледена баня, докато месото се маринова, преди да запали външната скара.

"Това ще бъде абсолютно прекрасно“, казва той, предавайки йоркширския чар, докато проверява месото, очевидно горд от кулинарните си умения.

Когато пържолите са готови, той се захваща с консумирането им.

"Хората винаги виждат мачовете, головете, празненствата – но не и часовете, които са необходими, за да се подготви за всичко това“, каза Холанд за старта на предаването в YouTube.

"Това видео показва рутината, храната, възстановяването, малките детайли, които са важни. То е част от това кой съм извън терена и се надявам хората да се радват да гледат това", казва норвежкият голмайстор.

