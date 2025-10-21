Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

Отборите на Виляреал и Манчестър Сити играят при резултат 0:1 в среща от третия кръг на Шампионската лига на "Естадио де ла Серамика".

Марселино е избрал да започне мача с Николас Пепе и Жорж Микаутадзе в атака. Тейжон Бюканън и Папе Гай ще действат на двете крила, а в средата на терена играта ще движат Томас Партей и Сантиаго Комесаня.

Джосеп Гуардиола пък е избрал Ерлинг Холанд, Савиньо и Жереми Доку да бъдат триото в атака. В халфовата линия ще действат Рико Люис, Нико Гонсалес и Бернардо Силва.

Your City team to take on Villarreal 🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Stones, Dias, Gvardiol, Nico, Lewis, Bernardo (C), Savinho, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Bettinelli, Reijnders, Ake, Marmoush, Kovacic, Cherki, Ait-Nouri, O'Reilly, Foden, Bobb

Още не бе изминала половин минута от първия съдийски сигнал и гостите стигнаха до първата си голова възможност. Савиньо подаде за Жереми Доку в наказателното поле, но ударът на белгиеца не бе достатъчно силен и бе спасен от вратаря.

След това в 3-тата минута Ерлинг Холанд стреля с глава от близка дистанция, но не намери очертанията на вратата.

В 9-ата минута Жорж Микаутадзе се опита да си изпроси дузпа, падайки в наказателното поле след съприкосновение с Матеуш Нунеш, но съдията не се впечатли и остави играта да продължи.