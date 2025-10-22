Популярни
Гуардиола: Изиграхме фантастичен мач

Джосеп Гуардиола смята, че Манчестър Сити е изиграл „фантастичен мач“ при комфортната си победа над Виляреал. Мениджърът на „гражданите“ изрази задоволството си от успеха с 2:0 в Шампионската лига на „Естадио де ла Серамика“. Това беше и първата им победа като гост в Европа от повече от година, като последната беше при разгрома с 4:0 над Слован (Братислава) на 1 октомври 2024 г.

„Това е трудно място за гостуване. Играхме наистина добре. В края те имаха един или два шанса, но ние изиграхме фантастичен мач. Добра стъпка за нас в този турнир. Добре е, че не само Ерлинг вкара, а имахме и повече шансове за други. Включването на Раян Шерки и Тижани Райндерс също беше добро. Бяхме леко разочаровани от резултата в Монако. Създадохме положения, но не спечелихме, а играхме по същия начин. Сега обаче вкарахме головете. Отборите в Ла Лига са наистина корави, а Марселино е мениджър от най-висока класа. Наистина съм доволен“, заяви Гуардиола.

Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал
Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

Гуардиола отправи и специални похвали към Рико Люис, който блесна в по-атакуваща роля в халфовата линия, отколкото обикновено му се възлага.

„Сигурен съм, че 90% от хората виждат Рико Люис в състава и знаят какво ще направи“, добави испанецът. „Обожавам този играч. Обичам този тип футболисти – и в атака, и в защита. Той знае перфектно кога трябва да се движи и съм наистина доволен от играта му.“

Запитан за факта, че това е първата победа на Сити като гост в Европа от повече от година, Гуардиола призна: „Миналият сезон не беше добър. Но нашите показатели в Шампионската лига през последните години не са лоши. Лично моите показатели не са лоши.“

