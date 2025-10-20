Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

Манчестър Сити стартира участието си в Шампионската лига с победа и равенство в първите два кръга на основната фаза на турнира. Следващата задача пред тима е гостуване на Виляреал във вторник вечер. Мениджърът Джосеп Гуардиола отчита засилване на формата на отбора си, който има шест победи и две ремита в последните си осем двубоя във всички турнири.

“Имам усещането, че с всеки мач сме по-добри от предишния и се стремим да сме по-слаби от следващия — така трябва да бъде в този етап от сезона. Вкарахме много голове, създадохме много чисти положения и допускаме малко. Срещу Виляреал ни чака нов тест… Говорим много за това какво можем да правим по-добре, как да разчитаме ситуациите по-умно — работим върху това”, започна Пеп на своята пресконференция.

После той коментира конкретно някои свои футболисти - Раян Шерки и Нико Гонсалес.

“Шерки е един от най-големите таланти, които съм виждал в кариерата си — технически и индивидуално е на топ ниво! Въпросът е как ще се впише в това, което искаме да правим, как ще разчита всяка ситуация. Той започна много добре на Световното клубно първенство, но после имаше няколко седмици почивка, така че стъпка по стъпка… Имам чувството, че почти винаги, когато топката стигне до него, ситуацията става по-добра. Но не винаги трябва да прави нещо изключително — просто трябва да играе футбол. Но той има нещо специално… Подаването му към Ерлинг (Холанд) в последните минути срещу Евертън — или многото други неща, които може да направи. Харесва ми, че не усеща напрежение, винаги иска топката, като уличен футболист — ‘Дай ми топката!’. Но все още е отскоро тук и му трябва малко време.

За Нико пък имам усещането, че става все по-добър. Не е лесно понякога, когато пристигнеш в нов клуб и трябва да играеш в различен стил от този, с който си свикнал. Но сме много доволни от поведението му и съм убеден, че ще става все по-добър месец след месец, година след година, защото е лесен за обучение, отворен към новото и прекрасен човек. Родителите му трябва да са много горди — както с това какъв човек е, така и какъв футболист е. И имам чувството, че с всеки мач се подобрява все повече.

Гонсалес трябва да бъде себе си… Когато играеш с най-добрите, винаги можеш да научиш нещо. Ако си отворен и си казваш ‘как мога да подобря играта си’, винаги ще напредваш. Но Нико трябва да бъде Нико. В някои неща е фантастичен, а в други — просто заради възрастта — има още какво да развива”, обясни Гуардиола.