Гуардиола засипа с похвали Астън Вила и Емери, отказа да отпише Ливърпул от битката за титлата

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола засипа с похвали тима на Астън Вила преди сблъсъка между двата отбора в неделя от 16:00 българско време. Каталунецът бе категоричен, че бирмингамци имат ниво на тим от Шампионската лига, макар че през миналата кампания не успяха да достигнат най-комерсиалния европейски турнир. Отборът на Унай Емери започна колебливо сезона, но впоследствие набра скорост и сега са в серия от три поредни победи в Премиър лийг. “Гражданите” пък нямат поражение в пет мача в първенството и имат четири успеха в този период.

“Те бяха много по-добри от нас и в двата мача, които изиграхме на “Вила Парк”. Надявам се, че в неделя ще е различно. Възхищението, което изпитвам към Унай Емери, е толкова голямо, отборите му са много постоянни и добре подготвени. През тази година те не са в Шампионската лига, но за мен са там. Миналата година бяха и създадоха много проблеми. Те са един от най-трудните отбори за гостуване, добре организирани са, имат много качество. Справят се отлично в защита и при статичните положения, значително вдигнаха нивото в последните години. С вратаря, който имат, е много трудно да се контролира пресата. Те вкарват много играчи в центъра на терена, имат добре изградени връзки, умеят да пробиват линиите и имат достатъчно скорост, когато го постигнат. Наистина завършен отбор”, бе много хвалебствено настроен Гуардиола.

Мениджърът на Сити обясни, че е казал още в началото на сезона, че неговите футболисти ще реагират на колебливото начало на кампанията, макар че коментаторите са прогнозирали други неща.

“След първите два или три мача всички обясняваха, че сме приключили. Сега казват същото за Ливърпул. Ще ви кажа нещо, което съм повтарял много пъти. Тези специалисти, бивши футболисти и анализатори знаят какво ще стане след пет мача, аз не съм в състояние да дам подобна прогноза. Аз имам нужда от десет или петнайсет мача, за да съм по-наясно какво се случва. Ливърпул е в битката, Арсенал също, ще има и други отбори, които ще се присъединят, надяваме се, че и ние ще бъдем там. Имаме добър импулс, но нямаме постоянство за 90 минути. Започваме по-добре да разбираме ходовете на съперниците и какво искаме да правим. Имаме правилната настройка и език на тялото, а тези неща ще ни направят стабилни. Трябва да стабилизираме представянето си през цялата продължителност на мачовете”, завърши Гуардиола.

Снимки: Gettyimages