Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

Виляреал и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Двубоят ще се проведе на стадион "Де ла Серамика" на 21 октомври от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Сердар Гьозюбюк. Това е важен мач и за двата отбора, тъй като испанският тим търси първата си победа в турнира, докато "гражданите" се стремят да затвърдят добрия си старт в най-престижния европейски клубен турнир.

В текущото класиране на Шампионска лига Манчестър Сити заема осмата позиция с 4 точки от изиграните два мача, като отборът има голова разлика от 4:2. Виляреал се намира значително по-надолу в таблицата - на 26-то място с едва 1 точка, след като е отбелязал 2 гола и е допуснал 3.

Виляреал показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, два равни мача и една загуба. "Жълтата подводница" завърши наравно 2:2 с Бетис (на 18.10.2025), претърпя поражение от Реал Мадрид с 1:3 (на 04.10.2025) и записа равенство 2:2 с Ювентус в Шампионска лига (на 01.10.2025). Преди това отборът постигна две последователни победи - срещу Атлетик Билбао с 1:0 (на 27.09.2025) и като гост на Севиля с 2:1 (на 23.09.2025). Въпреки това испанският тим е изключително коварен и не бива да бъде подценяван.

Манчестър Сити е в значително по-добра форма с четири победи и едно равенство. "Гражданите" победиха Евертън с 2:0 (на 18.10.2025), Брентфорд като гост с 1:0 (на 05.10.2025), завършиха наравно 2:2 с Монако в Шампионска лига (на 01.10.2025) и разгромиха Бърнли с 5:1 (на 27.09.2025), а преди това елиминираха Хъдърсфийлд от Карабао Къп с 2:0 (на 24.09.2025).

Виляреал и Манчестър Сити имат само две предишни срещи помежду си, и двете в Шампионска лига, датиращи от 2011 година. В последната им такава на 2 ноември 2011 г., играна на "Де ла Серамика", Манчестър Сити постигна убедителна победа с 3:0. Преди това, на 18 октомври същата година, "гражданите" спечелиха с 2:1 на своя стадион "Етихад". Интересно е, че сегашният мач ще се проведе отново в третия кръг на турнира, точно както първата им среща преди почти 14 години.