Вратарят, който спечели 11 трофея със 107 игрови минути, сложи край на кариерата си

  • 23 окт 2025 | 19:57
  • 1222
  • 2
Бившият вратар на Манчестър Сити Скот Карсън обяви края на кариерата си на 40-годишна възраст. Англичанинът прекара шест години на “Етихад”, като първите две бяха под наем, а от 2021-ва бе привлечен с постоянен трансфер от Дарби Каунти. За целия този период Карсън има изиграни само 107 минути за първия отбор на “гражданите”. Той обаче спечели цели 11 отличия, което прави средно по един трофей на 9.8 игрови минути. Карсън напусна клуба през лятото.

“След невероятното приключение под рамката на вратата е време да закача ръкавиците. Футболът ми даде всичко - спомени, приятелства и моменти, които никога няма да забравя. Благодаря на всеки съотборник, треньор, фен и клуб, който беше част от моето пътуване. Беше чест за мен”, написа Карсън в социалните мрежи.

Ерлинг Холанд, Илкай Гюндоган и Нейтън Аке са сред тези, които поздравиха Карсън за кариерата му. Бившият вратата на Манчестър Юнайтед Бен Фостър се присъедини към тях.

