Гвардиол обмислял да се откаже от футбола и да се захване за баскетбол

  • 23 окт 2025 | 17:03
  • 499
  • 0
Бранителят на Манчестър Сити Йошко Гвардиол разкри, че по времето, в което е бил юноша на Динамо (Загреб), е бил готов да се откаже от футбола и да се пренасочи към баскетбола. Такива мисли са го спохождали на 16-годишна възраст. Гвардиол в крайна сметка е превъзмогнал колебанията си, след което проби в първия отбор на Динамо, с който спечели две шампионски титли и купа на страната, след което премина в РБ Лайпциг срещу 16 милиона евро. След два сезона в Бундеслигата Манчестър Сити плати за него 77 милиона паунда, превръщайки го във втория най-скъп защитник в историята.

“Мислех да се откажа от футбола, защото харесвам и баскетбола. Не бях сигурен, защото в един момент, когато отивах на тренировъчното игрище, не се чувствах вече щастлив. Опитвах се да намеря друг начин да се чувствам по-щастлив, защото всичките ми приятели играеха баскетбол.

Мечтата ми все пак бе да стана професионален футболист, но не знаех, че ще стигна толкова далеч. Ако се върнете пет години назад и ме попитате, виждате ли се в Манчестър Сити през 2023, 2024, 2025? Бих казал, че няма шанс”, сподели Гвардиол пред “Би Би Си”.

Снимки: Imago

