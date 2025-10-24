Слот даде информация за състоянието на Фримпонг, Исак и Гравенберх

Ливърпул ще бъде със сигурност бе Джереми Фримпонг в утрешното гостуване на Брентфорд. Десният бек получи контузия в мача с Айнтрахт (Франкфурт), като няма да бъде на разположение и през следващата седмица. Участието на Александър Исак и Райън Гравенберх също е под въпрос.

“Джереми Фримпонг не е в добро състояние. Определено няма да играе утре или следващата седмица. Контузията на подколянното сухожилие отнема известно време. Александър Исак не е толкова зле, но е под въпрос за уикенда. Нека видим как ще се чувства. Същото може да се каже и за Райън Грaвенберх. Той не пътува с нас за Германия. Ще видим как ще е днес. Алисон все още е аут. При него ще е нужно малко повече време”, заяви Слот по време на днешната си пресконференция.

Нидерландецът коментира и променения подход на съперниците, когато се изправят срещу Ливърпул:

“Ако загубиш мач, фокусът е върху негативните неща, но когато спечелиш мач с 5:1 с два гола от статични положения, хората говорят за добрите ти атаки от игра. Създадохме същия брой положения срещу Юнайтед, но разликата е, че тогава допуснахме гол от статично положение, а не вкарахме две попадения от такива ситуации. Вижте второто полувреме във Франкфурт и първото полувреме срещу Юнайтед. Контролът беше същият, но резултатът отразява нещата по различен начин. Вече казах, че от игра ние сме отборът, който създава най-много положения. Но допускаме повече голове, отколкото бих искал, защото много често изоставаме в резултата. Когато водехме с 3:1 срещу Франкфурт, всъщност не допуснахме никакви положения. Основната разлика този сезон е стилът на игра, с който се сблъскахме. 178 дълги топки в първите седем мача от Премиър лийг, след това 59 в дербито с Юнайтед. Можеш да отключиш това с момента на магия или от статично положение. Ако загубиш няколко пъти, трябва непрекъснато да повтаряш на играчите, че са на прав път. Последните два пъти, когато играхме 5-4-1 срещу Палас и Юнайтед, създадохме повече положения, отколкото миналия сезон срещу нисък блок. Трябваше да коригираме някои неща. Срещу Франкфурт съперникът бе с 5-4-1 и тогава също променихме схемата. Сити имат този опит от толкова много години и са много добри в играта в тесни пространства и това е нещо, което трябва да правим по-добре”.

Запитан за трудностите, които в последно време изпитва Мохамед Салах, Слот отговори: “Това беше труден момент за всички нас. Никой не е свикнал да губи, особено играчите, които са тук от дълго време. Мо също е човек. Не сме свикнали той да пропуска положения, защото винаги е вкарвал голове за този футболен клуб. Последното нещо, за което се тревожа, е дали Мо ще започне да вкарва отново".

Снимки: Imago