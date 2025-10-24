Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брентфорд
  3. Слот даде информация за състоянието на Фримпонг, Исак и Гравенберх

Слот даде информация за състоянието на Фримпонг, Исак и Гравенберх

  • 24 окт 2025 | 13:03
  • 3878
  • 0
Слот даде информация за състоянието на Фримпонг, Исак и Гравенберх

Ливърпул ще бъде със сигурност бе Джереми Фримпонг в утрешното гостуване на Брентфорд. Десният бек получи контузия в мача с Айнтрахт (Франкфурт), като няма да бъде на разположение и през следващата седмица. Участието на Александър Исак и Райън Гравенберх също е под въпрос.

“Джереми Фримпонг не е в добро състояние. Определено няма да играе утре или следващата седмица. Контузията на подколянното сухожилие отнема известно време. Александър Исак не е толкова зле, но е под въпрос за уикенда. Нека видим как ще се чувства. Същото може да се каже и за Райън Грaвенберх. Той не пътува с нас за Германия. Ще видим как ще е днес. Алисон все още е аут. При него ще е нужно малко повече време”, заяви Слот по време на днешната си пресконференция.

Нидерландецът коментира и променения подход на съперниците, когато се изправят срещу Ливърпул:

“Ако загубиш мач, фокусът е върху негативните неща, но когато спечелиш мач с 5:1 с два гола от статични положения, хората говорят за добрите ти атаки от игра. Създадохме същия брой положения срещу Юнайтед, но разликата е, че тогава допуснахме гол от статично положение, а не вкарахме две попадения от такива ситуации. Вижте второто полувреме във Франкфурт и първото полувреме срещу Юнайтед. Контролът беше същият, но резултатът отразява нещата по различен начин. Вече казах, че от игра ние сме отборът, който създава най-много положения. Но допускаме повече голове, отколкото бих искал, защото много често изоставаме в резултата. Когато водехме с 3:1 срещу Франкфурт, всъщност не допуснахме никакви положения. Основната разлика този сезон е стилът на игра, с който се сблъскахме. 178 дълги топки в първите седем мача от Премиър лийг, след това 59 в дербито с Юнайтед. Можеш да отключиш това с момента на магия или от статично положение. Ако загубиш няколко пъти, трябва непрекъснато да повтаряш на играчите, че са на прав път. Последните два пъти, когато играхме 5-4-1 срещу Палас и Юнайтед, създадохме повече положения, отколкото миналия сезон срещу нисък блок. Трябваше да коригираме някои неща. Срещу Франкфурт съперникът бе с 5-4-1 и тогава също променихме схемата. Сити имат този опит от толкова много години и са много добри в играта в тесни пространства и това е нещо, което трябва да правим по-добре”.

Запитан за трудностите, които в последно време изпитва Мохамед Салах, Слот отговори: “Това беше труден момент за всички нас. Никой не е свикнал да губи, особено играчите, които са тук от дълго време. Мо също е човек. Не сме свикнали той да пропуска положения, защото винаги е вкарвал голове за този футболен клуб. Последното нещо, за което се тревожа, е дали Мо ще започне да вкарва отново".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

  • 24 окт 2025 | 09:59
  • 4385
  • 2
Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

  • 24 окт 2025 | 08:00
  • 4109
  • 1
Рома иска нападател на Нотингам

Рома иска нападател на Нотингам

  • 24 окт 2025 | 07:33
  • 1035
  • 1
Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

  • 24 окт 2025 | 06:31
  • 1854
  • 0
Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

  • 24 окт 2025 | 05:54
  • 1486
  • 0
Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

  • 24 окт 2025 | 05:21
  • 629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 5778
  • 13
11-те на Монтана и Арда

11-те на Монтана и Арда

  • 24 окт 2025 | 13:49
  • 457
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 5018
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 5571
  • 10
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 8688
  • 33
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 10704
  • 3