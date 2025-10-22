Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

Ливърпул гостува на Айнтрахт в среща от третия кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци са в серия от четири поредни загуби във всички турнири. Двата отбора играха срещу едни и същи отбори в първите си два мача в ШЛ. Айнтрахт разби Галатасарай на старта, а след това допусна тежка загуба от Атлетико Мадрид. Ливърпул постигна драматичен успех над "дюшекчиите" преди да бъде победен в Истанбул.

Шампионът на Англия имаше проблеми с пристигането си в Германия поради технически проблем на самолета и пътуването им се забави с няколко часа. С отбора не отпътува Райън Гравенберх, който получи контузия в глезена при загубата от Манчестър Юнайтед в неделя.

How the Reds line up to take on Eintracht Frankfurt 🔴 #UCL — Liverpool FC (@LFC) October 22, 2025

Арне Слот е направил цели пет промени от срещата през уикенда. Мохамед Салах е оставен на резервната скамейка. Юго Екитике пък е сред титулярите и ще си партнира с Александър Исак в атака. Французинът се изправя срещу бившия си тим. Робъртсън и Фримпонг са в тима за сметка на Керкез и Брадли. Къртис Джоунс и Флориан Виртц са титуляри на мястото на контузения Гравенберх и Алексис Мак Алистър.

АЙНТРАХТ - ЛИВЪРПУЛ

АЙНТРАХТ: Цетерер, Теате, Кох, Аменда, Кристенсен, Ларсон, Гьотце, Браун, Доан, Кнауф, Бахоя

ЛИВЪРПУЛ: Мамардашвили, Робъртсън, Ван Дайк, Конате, Фримпонг, Собослай, Джоунс, Виртц, Гакпо, Екитике, Исак

