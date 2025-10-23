Ван Дайк след победата: Не изпитвам облекчение

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк коментира разгромната победа с 5:1 като гост на Айнтрахт (Франкфурт) в мач от третия кръг на Шампионската лига. Успехът дойде след серия от четири поредни загуби за мърсисайдци.

„Не знам дали това може да се счита за някаква заявка, но е победа – нещо, на което можем да стъпим като основа. Достатъчно дълго съм във футбола, за да кажа, че не изпитвам облекчение. Очевидно сме разочаровани от загубените мачове, така че трябва да се примирим с това, да останем единни и да продължим да работим“, заяви нидерландският защитник.

„Днес спечелихме и трябва да сме готови за мача с Брентфорд в събота. Не искаме да се въвличаме в негативизма, който ни заобикаля. Единственият начин да постигнем успех, е като се съсредоточим върху предстоящата задача. Трябва да продължим в същия дух, без да се замесваме във всичко това“, добави Ван Дайк.

Ниделандецът отбеляза едно от попаденията за Ливърпул срещу Айнтрахт.

