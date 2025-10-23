Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк разкри, че е инициирал среща след загубата от Манчестър Юнайтед

Ван Дайк разкри, че е инициирал среща след загубата от Манчестър Юнайтед

  • 23 окт 2025 | 14:29
  • 247
  • 0

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк призна, че е инициирал специална среща в понеделник, на която са присъствали единствено играчите на шампионите. Целта на нидерландеца е била да вдигне духа на футболистите след поражението от Манчестър Юнайтед, което бе четвърто поред за мърсисайди във всички турнири.

“В понеделник всички бяха тъжни, защото загубихме от Юнайтед на свой терен. Не сме губили много мачове у дома по време на моя престой в Ливърпул. Беше трудно при тези обстоятелства, така че в понеделник се събрахме, но това не беше кризисна среща. Всички знаем как нещата могат да се променят. Едва октомври сме. Имахме подобаваща среща с мениджъра, но се събрахме отделно и играчите. Исках да кажа някои неща. Това не е нещо, което правя след всеки мач. Нека остане така.

Никой не иска да губи четири мача подред, но това беше ситуацията, с която се сблъскахме. Трябваше да запазим спокойствие и да блокираме всички външни шумове, защото това е нещо, което не можеш да контролираш.

Единственият начин да се измъкнем от подобна ситуация е да останем заедно, да се съсредоточим върху предстоящата задача, да се подобрим и да запазим увереност. Всичко това са неща, които е по-лесно да се кажат, отколкото да се направят. Но ако искаш да се измъкнеш от тази ситуация, трябва да ги направиш. Живеем в свят, в който винаги има шум, винаги има нещо за казване, винаги има някой, който знае по-добре. Трябва да се фокусираме върху себе си. Преди срещата настроението беше лошо, но след нея всички бяха щастливи”, заяви Ван дайк.

