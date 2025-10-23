Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 2915
  • 0
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обясни причината за смяната на Александър Исак още на почивката при успеха на мърсисайдци над Айнтрахт (Франкфурт) в Германия вчера. Шведският нападател, който пристигна на “Анфийлд” през лятото, бе критикуван в последните дни за неувереното си представяне в дербито срещу Манчестър Юнайтед, когато отново бе сменен, а сега е получил травма в слабините и именно това е причина за ранното му напускане.

Фримпонг с трета контузия от началото на сезона, този път може би ще отсъства по-дълго
Фримпонг с трета контузия от началото на сезона, този път може би ще отсъства по-дълго

“Той трябваше да напусне терена, защото усети леко напрежение в слабините, което е жалко. Много пъти съм казвал, че е много трудно да намериш баланс с футболист, който е отсъствал три месеца. Работиш бавно с него и хората продължават да спорят дали не трябва да играе повече. Пуснахме го два пъти в рамките на три дни и за съжаление той трябваше да напусне. Да се надяваме на най-доброто, но не е лесно да се намери този баланс, когато един футболист е бил аут за толкова дълго,” обясни ситуацията Слот след срещата.

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Все още не е ясно точното състояние на Александър Исак и дали и колко време ще се наложи да отсъства. Шведското острие ще премине допълнителни медицински изследвания днес и утре, за да се види доколко е сериозна травмата му. На “Анфийлд” ще се надяват да могат да го използват още през уикенда срещу Брентфорд. В лазарета на клуба вече са Алисон, Раян Гравенберх, а от вчера и Джереми Фримпонг.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

  • 23 окт 2025 | 09:58
  • 1705
  • 3
Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 06:45
  • 1414
  • 0
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 2491
  • 0
Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

  • 23 окт 2025 | 06:03
  • 2210
  • 0
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 6740
  • 0
От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

  • 23 окт 2025 | 04:54
  • 2132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 17686
  • 26
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 3423
  • 0
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 6796
  • 14
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 35815
  • 60
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 6740
  • 0