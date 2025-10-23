Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обясни причината за смяната на Александър Исак още на почивката при успеха на мърсисайдци над Айнтрахт (Франкфурт) в Германия вчера. Шведският нападател, който пристигна на “Анфийлд” през лятото, бе критикуван в последните дни за неувереното си представяне в дербито срещу Манчестър Юнайтед, когато отново бе сменен, а сега е получил травма в слабините и именно това е причина за ранното му напускане.

“Той трябваше да напусне терена, защото усети леко напрежение в слабините, което е жалко. Много пъти съм казвал, че е много трудно да намериш баланс с футболист, който е отсъствал три месеца. Работиш бавно с него и хората продължават да спорят дали не трябва да играе повече. Пуснахме го два пъти в рамките на три дни и за съжаление той трябваше да напусне. Да се надяваме на най-доброто, но не е лесно да се намери този баланс, когато един футболист е бил аут за толкова дълго,” обясни ситуацията Слот след срещата.

Все още не е ясно точното състояние на Александър Исак и дали и колко време ще се наложи да отсъства. Шведското острие ще премине допълнителни медицински изследвания днес и утре, за да се види доколко е сериозна травмата му. На “Анфийлд” ще се надяват да могат да го използват още през уикенда срещу Брентфорд. В лазарета на клуба вече са Алисон, Раян Гравенберх, а от вчера и Джереми Фримпонг.

