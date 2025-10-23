Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Слот: След третия гол беше лесно да контролираме мача

  • 23 окт 2025 | 01:37
  • 168
  • 0
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира разгромната победа с 5:1 над Айнтрахт (Франкфурт), като подчерта нейното значение за отбора. Мърсисайдци спечелиха с 5:1 и сложиха край на серията си от 4 поредни загуби.

„Имахме нужда от победа. Още повече се нуждаехме от мач, в който отново да създадем много положения, но този път футболистите да бъдат възнаградени с успех. Точно това се случи“, заяви нидерландският специалист.

„Видях много прилики с предишните ни срещи, защото съперникът отново реализира първата си възможност – може би единствена за тях в мача. Но ние обърнахме до 3:1 и при такъв резултат е по-лесно да контролираш мача, отколкото когато губиш с 0:1 или 1:2“, продължи Слот.

Слот обърна внимание и на статичните положения, които досега бяха проблем за тима му.

„Основната разлика между днешния двубой и предходните четири е, че в повечето от тях противниците ни вкарваха от статични положения, а този път ние отбелязахме два пъти по този начин“, отбеляза специалистът.

„Хората се фокусираха върху броя на атаките ни през второто полувреме, а не върху неточните пасове, каквито вероятно имахме. Но когато водиш с 3:1, отношението към теб е различно“, завърши Слот.

