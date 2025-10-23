Популярни
  Виртц след двете си асистенции: Знам, че съм способен на много, много повече

Виртц след двете си асистенции: Знам, че съм способен на много, много повече

  23 окт 2025 | 11:37
  • 833
  • 0
Виртц след двете си асистенции: Знам, че съм способен на много, много повече

Офанзивният халф на Ливърпул Флориан Виртц откровено сподели колко голямо облекчение е било за него най-накрая да прекъсне негативната си серия в клуба. Германският национал направи две асистенции при разгромната победа на мърсисайдци като гост с 5:1 срещу Айнтрахт (Франкфурт) снощи в Шампионската лига.

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Въпреки че 22-годишният играч веднага направи асистенция при дебюта си в "Къмюнити Шийлд" срещу Кристъл Палас, в последвалия период до мача с Франкфурт той остана без гол или асистенция както във Висшата лига, така и в Шампионската лига. Полузащитникът прекъсна серията си без асистенции на родна земя в Германия като първо подаде точен пас на Коди Гакпо, а след това изведе Доминик Собослай за 5-тия гол на Ливърпул.

"Върнахме се в мача и обърнахме резултата. През първото полувреме си усложних задачата да стигна до добри ситуации. След това за нещастие загубих топката преди допуснатия гол, но като цяло всичко беше наред. През второто полувреме се опитах да заема по-добри позиции", заяви Виртц пред DAZN след последния съдийски сигнал.

"Знам, че съм способен на много, много повече. Мисля, че второто полувреме беше наистина добро, от страна на всички. Доволен съм, че спечелихме и че най-накрая имам принос към гол", добави германският национал.

Виртц е изиграл 12 мача за Ливърпул досега и въпреки че все още не е отбелязал гол, вече има три асистенции. Той се надява да запази титулярното си място в неделния мач срещу Брентфорд, след като в последните два мача на мърсисайдци в Премиър лийг срещу Челси и Манчестър Юнайтед, получи шанс само като резерва.

Снимки: Imago

