Фримпонг с трета контузия от началото на сезона, този път може би ще отсъства по-дълго

Ливърпул претърпя нов удар при успеха над Айнтрахт (Франкфурт) с 5:1 в Германия в Шампионската лига късно снощи, след като едно от новите попълнения Джереми Фримпонг получи нова контузия и бе принуден да напусне терена след едва 19-минути на терена. Нидерландският флангови футболист получи нова травма в бедрото и ще отсъства няколко седмици, което е поредна лоша новина за Арне Слот, който само в последните седмици загуби Джовани Леони до края на сезона, Алисон, Раян Гравенбергх, а от преди няколко дни и Александър Исак също са в лазарета.

🚨⚠️ Arne Slot: “I expect Frimpong to be out for a few weeks with this new injury”. pic.twitter.com/pysSOj1a9q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025

Ситуацията с разтеженията на Фримпонг започва да става притеснителна за медицинския щаб, тъй като това е трети мускулен проблем за бившия футболист на Байер (Леверкузен) от пристигането му на “Анфийлд” през лятото. При предишните си две травми той прекара извън терена общо повече от месец, а сега се очаква отново да отсъства няколко седмици. Някои предварителни прогнози сочат, че десният защитник може да получи повече време за възстановяване, за да са сигурни лекарите на Ливърпул, че той е напълно възстановен и готов да играе.

