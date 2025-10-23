Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Фримпонг с трета контузия от началото на сезона, този път може би ще отсъства по-дълго

Фримпонг с трета контузия от началото на сезона, този път може би ще отсъства по-дълго

  • 23 окт 2025 | 11:02
  • 621
  • 0
Фримпонг с трета контузия от началото на сезона, този път може би ще отсъства по-дълго

Ливърпул претърпя нов удар при успеха над Айнтрахт (Франкфурт) с 5:1 в Германия в Шампионската лига късно снощи, след като едно от новите попълнения Джереми Фримпонг получи нова контузия и бе принуден да напусне терена след едва 19-минути на терена. Нидерландският флангови футболист получи нова травма в бедрото и ще отсъства няколко седмици, което е поредна лоша новина за Арне Слот, който само в последните седмици загуби Джовани Леони до края на сезона, Алисон, Раян Гравенбергх, а от преди няколко дни и Александър Исак също са в лазарета.

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ситуацията с разтеженията на Фримпонг започва да става притеснителна за медицинския щаб, тъй като това е трети мускулен проблем за бившия футболист на Байер (Леверкузен) от пристигането му на “Анфийлд” през лятото. При предишните си две травми той прекара извън терена общо повече от месец, а сега се очаква отново да отсъства няколко седмици. Някои предварителни прогнози сочат, че десният защитник може да получи повече време за възстановяване, за да са сигурни лекарите на Ливърпул, че той е напълно възстановен и готов да играе.

Слот: След третия гол беше лесно да контролираме мача
Слот: След третия гол беше лесно да контролираме мача
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

  • 23 окт 2025 | 09:58
  • 1230
  • 3
Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 06:45
  • 1316
  • 0
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 1937
  • 0
Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

  • 23 окт 2025 | 06:03
  • 2041
  • 0
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 5990
  • 0
От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

  • 23 окт 2025 | 04:54
  • 1996
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

  • 23 окт 2025 | 11:20
  • 344
  • 0
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 5387
  • 9
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 34017
  • 57
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 38650
  • 20
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 29016
  • 29
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 5990
  • 0