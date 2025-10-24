Популярни
  3. На “Олд Трафорд” имат списък от шестима халфове

  • 24 окт 2025 | 11:15
  • 3968
  • 1
Ръководството на Манчестър Юнайтед е изготвило списък от шестима полузащитници, твърди “Мирър”. Привличането на нов халф е приоритет на Рубен Аморим през следващия трансферен прозорец, след като през лятото клубът похарчи сериозна сума за обновяването на офанзивната линия.

Полузащитниците на Брайтън и Атлетико Мадрид - Карлос Балеба и Конър Галахър, бяха в полезрението на 20-кратните шампиони още преди няколко месеца, като двамата продължават да бъдат сред набелязаните. "Чайките" обаче поискаха 100 милиона паунда за камерунеца, а "червените дяволи" направиха плах опит да вземат англичанина под наем в самия края на прозореца, но "дюшекчиите" категорично отхвърлиха тази възможност.

Двама играчи от новата вълна в английския национален отбор - Адам Уортън от Кристъл Палас и Елиът Андерсън от Нотингам Форест също се привлекли вниманието на Аморим.

Юнайтед следи от известно време халфа на Щутгарт Анджело Щилер, който според информациите има желание да заиграе в Премиър лийг.

Последното име, което се споменава като част от въпросния списък, е и най-изненадващото. Това е Андрей Сантос от Челси, но негов трансфер изглежда най-малко вероятен предвид факта, че 21-годишният бразилец има все по-важна роля в плановете на Енцо Мареска.

Според някои информации Манчестър Юнайтед ще се опита да привлече не един, а двама нови полузащитници.

