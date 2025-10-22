Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ подобри рекорд на Манчестър Юнайтед, а Енрике изпревари Гуардиола

ПСЖ подобри рекорд на Манчестър Юнайтед, а Енрике изпревари Гуардиола

  • 22 окт 2025 | 11:26
  • 496
  • 0

Актуалният носител на трофея от Шампионската лига Пари Сен Жермен победи Байер (Леверкузен) със 7:2, поставяйки нов рекорд в турнира. Тимът на Луис Енрике вече има 39 гола в Шампионската лига през тази календарна година. Предишният рекорд принадлежеше на Манчестър Юнайтед, който през 2002 г. отбеляза 38 гола в най-престижния европейски клубен турнир.

Енрике също стана рекордьор, като постигна 43-тата си победа в 65-ия си мач в Шампионската лига, увеличавайки процента си на победи до 66%, с което изпревари своя сънародник и бивш съотборник Джосеп Гуардиола в класацията на треньорите с поне 50 мача. Процентът на успеваемост на Пеп е 62%.

Интересно е, че парижани за трети път в своята история записват победа със 7:2 в Шампионската лига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

  • 22 окт 2025 | 09:35
  • 1214
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476474
  • 23
Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:40
  • 2854
  • 0
Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

  • 22 окт 2025 | 07:27
  • 3694
  • 1
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5222
  • 3
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5458
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 8964
  • 13
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 4537
  • 12
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 4534
  • 15
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476474
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5458
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5222
  • 3