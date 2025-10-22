ПСЖ подобри рекорд на Манчестър Юнайтед, а Енрике изпревари Гуардиола

Актуалният носител на трофея от Шампионската лига Пари Сен Жермен победи Байер (Леверкузен) със 7:2, поставяйки нов рекорд в турнира. Тимът на Луис Енрике вече има 39 гола в Шампионската лига през тази календарна година. Предишният рекорд принадлежеше на Манчестър Юнайтед, който през 2002 г. отбеляза 38 гола в най-престижния европейски клубен турнир.
Енрике също стана рекордьор, като постигна 43-тата си победа в 65-ия си мач в Шампионската лига, увеличавайки процента си на победи до 66%, с което изпревари своя сънародник и бивш съотборник Джосеп Гуардиола в класацията на треньорите с поне 50 мача. Процентът на успеваемост на Пеп е 62%.
Интересно е, че парижани за трети път в своята история записват победа със 7:2 в Шампионската лига.