ПСЖ подобри рекорд на Манчестър Юнайтед, а Енрике изпревари Гуардиола

Актуалният носител на трофея от Шампионската лига Пари Сен Жермен победи Байер (Леверкузен) със 7:2, поставяйки нов рекорд в турнира. Тимът на Луис Енрике вече има 39 гола в Шампионската лига през тази календарна година. Предишният рекорд принадлежеше на Манчестър Юнайтед, който през 2002 г. отбеляза 38 гола в най-престижния европейски клубен турнир.

🔥 Ce L.Enrique est FANTASTIQUE, au-dessus de J.Guardiola !!!



➡️ Plus HAUTS taux de victoires dans l'Histoire de la Ligue des Champions pour un entraîneurs comptant plus de 50 matchs.



66% L.Enrique

62% J.Guardiola

Енрике също стана рекордьор, като постигна 43-тата си победа в 65-ия си мач в Шампионската лига, увеличавайки процента си на победи до 66%, с което изпревари своя сънародник и бивш съотборник Джосеп Гуардиола в класацията на треньорите с поне 50 мача. Процентът на успеваемост на Пеп е 62%.

Интересно е, че парижани за трети път в своята история записват победа със 7:2 в Шампионската лига.

🚨 C’est 𝗟𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗜𝗦𝗜𝗘̀𝗠𝗘 𝗙𝗢𝗜𝗦 que le PSG remporte un match de Ligue des Champions 7-2. 🇪🇺😳



▫️2000 vs Rosenborg 🇳🇴

▫️2022 vs Maccabi Haïfa 🇮🇱

▫️2025 vs Bayer Leverkusen 🇩🇪



(OPTA)