Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

  • 21 окт 2025 | 01:50
  • 135
  • 0
Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

Манчестър Юнайтед обмисля възможността да си върне Мейсън Грийнууд и работи по подготовката на оферта към Марсилия. 23-годишният футболист беше отстранен от "Олд Трафорд" на 30 януари 2022 г., след като имаше обвинения срещу него, свързани с млада жена, подкрепени със снимки и видеоклипове. Обвиненията включваха опит за изнасилване и телесна повреда, но Кралската прокуратура на Великобритания (Crown Prosecution Service) обяви през февруари 2023 г., че производството е прекратено.

В крайна сметка Грийнууд напусна „Олд Трафорд“ през юли 2024 г., когато премина в Марсилия срещу сделка на стойност 31,6 милиона евро. Съгласно договора, Манчестър Юнайтед си запази 50 процента от приходите от бъдеща продажба на играча.

24-годишният нападател се представя доста добре, откакто се премести във Франция: през миналия сезон той отбеляза 21 гола и направи пет асистенции в 34 мача от Лига 1. С четирите си гола при победата с 6:2 срещу Льо Авър в събота, той вече има седем гола и четири асистенции в десет мача във всички турнири през настоящия сезон.

Според испанския Fichajes, Манчестър Юнайтед „е решил да предприеме амбициозен ход на пазара и подготвя разход от близо 100 милиона евро за връщането на Грийнууд през лятото.

Изданието добавя: „Манчестър Юнайтед пусна Мейсън Грийнууд в Олимпик Марсилия през 2024 г. за около 26 милиона евро, запазвайки си клауза за 50% от бъдеща продажба. Източници, близки до английския клуб, твърдят, че те не са доволни само от получаването на този дял и искат да разрешат ситуацията с пълно обратно изкупуване.“

„В Манчестър смятат, че сума от 100 милиона евро би позволила връщането на Мейсън Грийнууд, без да се налага да делят печалби или да зависят от бъдещи клаузи за продажба. Клубът също така високо цени представянето на играча във Франция и търговския му потенциал след подобрения му имидж“, пише Fichajes.

Въпреки че при продажба на друг клуб Манчестър Юнайтед „все още би получил значителен процент благодарение на клаузата за продажба, те предпочитат да поемат разходите сега и да получат пълен контрол над играча“.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

  • 20 окт 2025 | 21:43
  • 624
  • 0
Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

  • 20 окт 2025 | 21:40
  • 2483
  • 0
Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

  • 20 окт 2025 | 21:21
  • 481
  • 0
Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

  • 20 окт 2025 | 21:07
  • 3634
  • 2
Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

  • 20 окт 2025 | 20:49
  • 3284
  • 0
Защитник на Евертън ще се подложи на операция

Защитник на Евертън ще се подложи на операция

  • 20 окт 2025 | 20:25
  • 1776
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 6767
  • 6
Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 17825
  • 37
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 21189
  • 17
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 23501
  • 25
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 21500
  • 23
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 29350
  • 56