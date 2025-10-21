Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

Манчестър Юнайтед обмисля възможността да си върне Мейсън Грийнууд и работи по подготовката на оферта към Марсилия. 23-годишният футболист беше отстранен от "Олд Трафорд" на 30 януари 2022 г., след като имаше обвинения срещу него, свързани с млада жена, подкрепени със снимки и видеоклипове. Обвиненията включваха опит за изнасилване и телесна повреда, но Кралската прокуратура на Великобритания (Crown Prosecution Service) обяви през февруари 2023 г., че производството е прекратено.

В крайна сметка Грийнууд напусна „Олд Трафорд“ през юли 2024 г., когато премина в Марсилия срещу сделка на стойност 31,6 милиона евро. Съгласно договора, Манчестър Юнайтед си запази 50 процента от приходите от бъдеща продажба на играча.

24-годишният нападател се представя доста добре, откакто се премести във Франция: през миналия сезон той отбеляза 21 гола и направи пет асистенции в 34 мача от Лига 1. С четирите си гола при победата с 6:2 срещу Льо Авър в събота, той вече има седем гола и четири асистенции в десет мача във всички турнири през настоящия сезон.

Според испанския Fichajes, Манчестър Юнайтед „е решил да предприеме амбициозен ход на пазара и подготвя разход от близо 100 милиона евро за връщането на Грийнууд през лятото.

Изданието добавя: „Манчестър Юнайтед пусна Мейсън Грийнууд в Олимпик Марсилия през 2024 г. за около 26 милиона евро, запазвайки си клауза за 50% от бъдеща продажба. Източници, близки до английския клуб, твърдят, че те не са доволни само от получаването на този дял и искат да разрешат ситуацията с пълно обратно изкупуване.“

„В Манчестър смятат, че сума от 100 милиона евро би позволила връщането на Мейсън Грийнууд, без да се налага да делят печалби или да зависят от бъдещи клаузи за продажба. Клубът също така високо цени представянето на играча във Франция и търговския му потенциал след подобрения му имидж“, пише Fichajes.

Въпреки че при продажба на друг клуб Манчестър Юнайтед „все още би получил значителен процент благодарение на клаузата за продажба, те предпочитат да поемат разходите сега и да получат пълен контрол над играча“.

