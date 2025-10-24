Бивш американски военен влезе в борда на директорите на Тотнъм

Тотнъм обяви, че бившият специалист от военноморските сили на САЩ Ерик Хинсън се присъединява към борда на директорите на клуба като неизпълнителен директор. Това е поредната промяна в ръководството след идването на новия мениджър Франк.

Когато Франк пристигна от Брентфорд, той доведе със себе си Джъстин Кокрейн (помощник-треньор на първия отбор), Крис Хаслам (ръководител на отдела за представяне и помощник-треньор) и Джо Нютън (анализатор на първия отбор).

Оттогава насам настъпиха значителни промени. Бившият изпълнителен председател Даниел Леви беше изненадващо отстранен миналия месец, а Фабио Паратичи и Йохан Ланге поеха ролите на спортни директори. В четвъртък сутринта клубът обяви, че реформите продължават.

Хинсън, бивш офицер и пилот от американския флот, се присъединява към борда като неизпълнителен директор. Той има богат опит в компании като SIMCOM International, Honeywell, Piaggio и Gulfstream. Според информациите от Тотнъм се надяват, че неговият корпоративен опит ще допринесе за продължаващия растеж на клуба. След назначението си Хинсън изрази готовност да започне работа и да помогне на клуба да продължи възходящото си развитие, особено след спечелването на Лига Европа през миналия сезон.

„Щастлив съм, че бях назначен в борда и че ще допринеса с различен набор от умения в подкрепа на мениджърския екип. Очаквам с нетърпение да работя с Винай, Питър и останалата част от борда, за да подкрепим страхотната работа, която вече е в ход.“

Питър Чарингтън, неизпълнителен председател, коментира назначението и разкри какво може да предложи Хинсън.

„За да предложим повече и по-добро на нашите фенове, се нуждаем от широк спектър от знания и опит на ниво борд. Ерик носи ценни познания от високоефективни и взискателни корпоративни и военни екипи, които, в комбинация със силните страни на останалите членове, ще подобрят още повече способността ни да постигаме целите си.

Снимки: Gettyimages