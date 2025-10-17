Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. След дълго чакане Коло Муани е готов за дебют в Премиър Лийг

  • 17 окт 2025 | 19:44
  • 594
  • 0
Рандал Коло Муани може да изиграе първия си мач във Висшата лига в неделя, когато Тотнъм се изправя срещу Астън Вила. Французинът пристигна под наем от Пари Сен Жермен, но контузии му попречиха да играе от септември насам. Той дебютира за “шпорите” през септември, когато влезе като резерва срещу Виляреал в Шампионската лига, но пропусна следващите мачове.

"Коло Муани тренира вече две седмици с отбора. Изглежда все по-добре. Той ще бъде сред претендентите за участие в състава. Това е доста положително. Бисума за съжаление имаше проблем след мачовете на националния отбор. Това ще го държи извън игра в продължение на седмици", обясни Томас Франк.

Нападателят Доминик Соланке също все още е отсъстващ от терена поради проблем с глезена, след като претърпя лека операция миналия месец. "Шпорите" са без седем контузени играчи, включително Деян Кулушевски, Джеймс Мадисън, Раду Драгушин и Кота Такай.

Тотнъм се представя добре и е трети в класирането, но не е особено убедителен като домакин и има само една победа на “Тотнъм Хоспър Стейдиъм”. “Бихме искали домът ни да бъде крепост. Това е целта. Ако успеем да го направим много трудно място за гостуване, работата ще е наполовина свършена”, сподели Франк по тази тема.

