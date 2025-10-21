Популярни
Влахович с нов "ухажор": Тотнъм също посяга към сърбина

  • 21 окт 2025 | 02:14
  • 213
  • 0
Влахович с нов "ухажор": Тотнъм също посяга към сърбина

Душан Влахович остана в Ювентус миналото лято, но няма да е за дълго. По всичко личи, че ще напусне Торино най-късно до следващия юни, а е възможно и тази зима, тъй като "бианконерите" искат да спечелят колкото се може повече от неговия трансфер. Всичко това може да използва новият заинтересован клуб – Тотнъм.

Сред множеството заинтересовани клубове, които проучват ситуацията, последен се включи Тотнъм, готов да плати 15 милиона евро още през януари. За днешните стандарти тази сума е доста малка, особено като се има предвид, че става въпрос за класен централен нападател, но "бианконерите" са готови да я приемат, за да не загубят Влахович безплатно до края на сезона. Връзката в този трансфер е Фабио Паратичи, човек, който вече е бил в Ювентус, а сега се завръща в Тотнъм, където вече е работил като един от директорите.

Влахович се утвърди, играейки за Фиорентина, след което Ювентус в началото на 2022 г. плати 81 милиона, за да го привлече в редиците си, но периодът му при гранда беше изпълнен с колебания. Въпреки че беше важна част от отбора, бъдещето на Влахович е несигурно. Досега той е изиграл общо 154 мача за италианския гранд и е участвал в отбелязването на 77 гола.

Този сезон 25-годишният футболист от Земун започна впечатляващо с четири гола и една асистенция в девет участия, предимно влизайки от резервната скамейка, което предполага, че е на изхода. Най-вече защото не желае нов договор... "Старата госпожа" беше отворена за неговата продажба и през лятото, но нещата не се развиха по план. Въпреки че Ювентус е готов да му предложи нов договор, условието е намаляване на заплатата, на което сръбският национал не се е съгласил. Поради това неговото напускане е почти сигурно.

Ако Влахович изчака изтичането на договора си и напусне клуба в края на сезона, Ювентус няма да спечели нищо. За да си възвърнат поне малка част от вложените пари, в Пиемонт са склонни да преговарят за неговия трансфер още през януари. Тотнъм се появи като потенциална дестинация, липсва му "деветка", а честите контузии на Доминик Соланке и неубедителността на Ричарлисон го принуждават да действа. Смята се, че Влахович би могъл да реши тези проблеми, най-вече според Паратичи.

След като изтече наказанието му, Паратичи се завърна в клуба от Северен Лондон, което значително увеличава шансовете да привлекат сръбския нападател, благодарение на силните връзки на спортния директор в Италия. Неговото завръщане отвори пътя на Тотнъм да започне преследването на Влахович, като се очаква скоро да започнат преговори с Ювентус, който може да се съгласи на продажба, ако получи оферта от около 15 милиона евро.

Снимки: Gettyimages

